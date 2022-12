La Caixa de Solidaritat ha ajudat els represaliats amb 224.472 euros

La Caixa de Solidaritat, coordinada per l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha ajudat un total de 130 represaliats aquest any 2022. Aquesta ajuda ha suposat que l’entitat ha assumit una quantitat global de 224.472,78 euros. D’aquests, 105.096,28 s’han destinat a les defenses, 73.824,85 a les fiances de responsabilitat civil i 29.714,38 per a pagar sancions. Segons l’entitat, aquesta xifra “dona una dimensió de la repressió que continua patint el nostre poble, des de diversos tribunals dins l’àmbit penal i administratiu”. A banda, l’ANC recorda que les defenses per a polítics encausats les assumeixen els partits i no la Caixa de Solidaritat, que és per a ciutadans anònims.

Enguany destaca el fet que la Caixa de Solidaritat ha ampliat el suport per a les despeses de tractament psicològic. Aquestes despeses es destinen a les persones represaliades i els familiars que ho necessiten tractar a nivell psicològic els problemes creats per la persecució política, les agressions patides o els efectes de la repressió.

Dolors Feliu. Parlaments a la manifestació de l’ANC contra el delicte de desordres públics agreujats que es vol introduir al Codi Penal espanyol com a contrapartida per derogar el de sedició. 6/12/22 / Mireia Comas

Desobediència civil davant el nou codi penal

A banda, l’entitat ha emès un comunicat on rebutja la modificació del codi penal que “vol incrementar el càstig i la repressió a les mobilitzacions de l’independentisme i de moviments socials”. Davant aquests canvis, l’entitat declara “desobediència civil” i ha anunciat que continuaran mobilitzant-se “tan multitudinàriament” que el nou codi penal “no tindrà cap efecte pràctic”. “No podran condemnar milers i milers d’activistes per la independència”, assegura l’entitat.

Per últim, l’ANC ha carregat de nou contra la taula de diàleg entre la Generalitat i l’Estat espanyol. L’entitat considera que “només ha servit per derogar la sedició a uns pocs i augmentar les condemnes previstes per a tots els independentistes que ens mobilitzem”. “Una vegada més, reclamem a tot l’independentisme que renovi la via unilateral de no demanar permís i denunciem els pactes amb Espanya que van en sentit contrari”, ha conclòs l’entitat.