Boye compara Pablo Llarena amb Groucho Marx

L’advocat del president a l’exili, Gonzalo Boye, ha comparat aquest dijous el magistrat espanyol Pablo Llarena amb Groucho Marx. Per acusar-lo de ser incongruent, l’advocat ha dit que Llarena fa com Groucho Marx “si no li agraden aquests delictes, en tinc d’altres”. Boye ho ha dit en una atenció als mitjans a Brussel·les, tot fent referència a la frase més cèlebre de l’actor americà ‘Aquests són els meus principis, si no li agraden en tinc d’altres’. En paral·lel, l’ha acusat de tenir “ànim persecutori” i enfrontar-se amb el poder legislatiu.

L’advocat de Carles Puigdemont considera “preocupant” la interlocutòria de Llarena d’aquest mateix dijous perquè “és una crítica oberta al poder legislatiu”. “Res de la resolució ens sorprèn, el mateix jutge diu que esperarà a la sentència del 31 de gener. Nosaltres esperarem també i sobretot també esperarem a la decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre la demanda del suplicatori”, ha explicat Boye, que ha refusat que amb l’eliminació de la sedició sigui més difícil per a Bèlgica rebutjar l’euroodre espanyola.

Pablo Llarena, en una imatge d’arxiu | Europa Press

Persecució política

“El problema de Llarena no és de tipus penal, sinó de drets fonamentals i persecució política”, ha etzibat l’advocat, que ha subratllat que per a la defensa que havia articulat per a Puigdemont i els consellers exiliats ja no existia la sedició des que la justícia alemanya va considerar que “no es corresponia amb cap delicte”. “No sap cap a on anar”, ha dit Boye en referència al magistrat del Tribunal Suprem.

“La línia de defensa a l’exili passa per acreditar que no només no són delictes, sinó que hi ha una persecució política i que tenen immunitat a tot el territori de la Unió Europea. Llarena torna a vulnerar la immunitat en dictar ordres nacionals de detenció per a les quals no té autorització”, ha conclòs.

El retorn dels exiliats

L’advocat també s’ha mostrat confiat que el president Puigdemont podrà tornar a Catalunya després de la sentència de Luxemburg que decidirà sobre la seva immunitat. Cal recordar que el TGUE decidirà pròximament sobre aquesta qüestió, que serà apel·lable a la màxima instància, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.