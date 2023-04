Boye denuncia a Brussel·les l’espionatge amb Pegasus i apunta a l’estat espanyol

L’advocat Gonzalo Boye ha denunciat a Brussel·les l’espionatge amb Pegasus que va patir mentre treballava en la defensa de la immunitat dels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Boye, que ha comparegut davant el comitè del Parlament Europeu que investiga l’ús de programari espia a la Unió Europea, ha alertat que la vigilància amb Pegasus és un atac a la “integritat” de l’Eurocambra, ja que l’espionatge va afectar el “secret” del procés legal tant al Parlament Europeu com al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Boye ha assegurat que no té “cap dubte” que l’estat espanyol està darrere l’espionatge massiu a l’independentisme i ha carregat qualificat l’escàndol com un “atac a la minoria nacional catalana”. També ha denunciat que el mateix jutge que va donar llum verda a l’espionatge contra polítics i activistes independentistes és el mateix que havia de decidir sobre els recursos que van presentar els eurodiputats de Junts, una situació que, segons l’advocat, mostra els “problemes sistèmics” de la justícia espanyola, criticada sovint des de les institucions europees per la seva manca d’imparcialitat.

Puigdemont, Puig, Comín i Boye en la compareixença després de la decisió del TJUE / ACN

L’espionatge amb Pegasus compromet casos importants de Boye

Durant la seva intervenció, Boye s’ha mostrat preocupat perquè l’espionatge que va patir podria haver compromès la defensa de Puigdemont, Ponsatí i Comín. El procés que debatia l’aixecament de la immunitat dels exiliats al comitè d’Afers Jurídics de la cambra no era d’accés públic i la intervenció del mòbil de l’advocat podria haver afectat la “integritat i el secret” del cas. “Hi havia gent que sabia el mateix que jo i que vostès. No és la manera democràtica de tractar un procés que no hauria d’haver estat judicial sinó de confrontació política”, ha alertat davant les preguntes dels eurodiputats.

El lletrat també ha lamentat que l’espionatge ha “posar en perill” altres casos “sensibles” que Boye porta a altres països europeus com Alemanya. “L’espionatge no només ha afectat la meva vida privada, també ha implicat altres advocats i periodistes”, ha avisat. Tot i estar convençut que Espanya està darrere el cas Pegasus, Boye ha reconegut que prefereix mantenir la “presumpció d’innocència” del govern espanyol. “A Espanya hi ha una manca de compromís en algunes àrees entre el govern i les agències de l’estat. És un problema sistèmic que no s’ha acabat de resoldre des de la fi de la dictadura”.