Borràs vol que cada conselleria faci accions per a una “desconnexió” de l’Estat

Junts per Catalunya continua defensant la seva voluntat de complir i fer complir l’acord de govern. La presidenta del partit, Laura Borràs, ha assegurat que “no hi ha crisi a Junts” en una entrevista aquest dimarts a Els Matins de TV3, on també ha recordat que l’objectiu del Govern ha de ser “posar-se d’acord per avançar cap a la independència”, tal com es va demanar a les urnes. Borràs ha detallat que, “per aconseguir-ho”, cal posar eines i que, “des de dins de cada conselleria”, es duguin a terme “aquelles accions que permetin fer una desconnexió de l’estat espanyol”.

La presidenta de Junts afegeix que ja coneixen “com ha actuat la repressió” durant aquests últims 5 anys i, per això, dona importància a “ser capaços d’avançar cap a on la gent ens demana“, deixant de banda “les situacions personals”. “El referèndum ja està fet i és el de l’1 d’octubre”, recorda Borràs. Aquest, diu, “és el mandat que cal implementar”.

Avançar cap a la independència

La independència és “l’objectiu comú” dels partits independentistes i Borràs remarca que cal “tenir una estratègia comuna que ens hi apropi”. Ara, el que toca “és aprendre del que no vam fer bé el 2017” i abandonar aquest “territori estèril que no ens deixa avançar i que desmobilitza la gent”.

Borràs descarta treballar aquest objectiu amb l’estat: “Si visquéssim en un estat democràticament madur la millor eina per fer un referèndum seria el diàleg, però no hi som”. Per això, la proposta de Junts passa perquè cada conselleria del govern tingui la llibertat per posar en marxa “accions que permetin la desconnexió amb l’estat”.

La presidenta de Junts sap que “la determinació de la gent no ha canviat”. De fet, està convençuda que no hi ha ningú que el Primer d’Octubre demanés la independència i ara hagi canviat d’opinió. És més, ara “tenen més raons per voler-ho”. Tot plegat porta a Junts a assenyalar cap a la mateixa direcció que els últims dies: “Complir i fer complir l’acord de govern”.

A la pregunta sobre si creu que cal posar una data per a la independència, Borràs ha respost ambiguament, ja que la proposta de l’ANC de fer una DUI el segon semestre del 2023 ha sigut desestimada fins i tot pel Consell per la República, presidit per Carles Puigdemont. Per això ha respost que hi ha “molt debat” en aquesta qüestió. Tanmateix, ha acabat admetent que “sempre és necessari acotar i posar-te un termini”, perquè, si no, l’alternativa és la procrastinació. “Sense aquell ‘o referèndum o referèndum’ [de Puigdemont] no hi hauria hagut l’1-O, i sense una data límit tampoc no s’hauria format l’actual Govern”, ha subratllat. I ha afegit que “la voluntat de posar fil a l’agulla ha de ser visible i remarcable des d’ara mateix”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta de Junts, Laura Borràs / ACN

El debat de política general

Sobre el debat de política general, Laura Borràs explica que aquest “marcarà quines seran les línies de treball en aquest any de legislatura” i que permetrà veure que “la voluntat de complir l’acord és real”. No és un ultimàtum, assegura, i afegeix que la seva intenció “no és mai atacar ERC”; però Borràs defensa que “només avançarem cap a l’independentisme si ho fem junts”.

Preguntada a Els Matins per la desjudicialització del procés, la presidenta de Junts assegura que a ella li “grinyola que es parli de desjudicialització en una taula on hi ha representants del poder executiu espanyol”. “La millor desjudicialització és l’amnistia, i això és el que reclamem tots els independentistes, sense fissures”, remarca Borràs, que creu que la taula de negociació amb l’estat ha de partit d’aquest punt comú.

Pendent del judici pels contractes a l’ILC

A finals de juliols es confirmava que Laura Borràs seria jutjada pels contractes a l’Institut de les Lletres Catalanes (ILC) per un presumpte delicte de prevaricació i de falsedat documental amb l’agreujant de ser un càrrec públic.

Borràs explica que, durant 4 anys, se li han imputat “delictes molt greus de malversació i frau” i assenyala que s’ha volgut “posar l’ombra de la corrupció” a la seva feina a l’ILC. Hi ha “persecució política”, afegeix, però està convençuda que “si hi ha justícia” serà absolta. La presidenta de Junts culpa l’estat de “voler apartar rivals polítics a través del lawfare“. Fiscalia li demana 6 anys de presó, 21 anys d’inhabilitació i una multa de 144.000 euros: “Si aquí no es veu la intencionalitat política és que no es vol veure”, assenyala Borràs.

Suspesa com a presidenta del Parlament, Borràs afirma que també s’ha utilitzat el lawfare. Així i tot, conclou: “Soc presidenta del Parlament i m’han suspès dels meus drets i deures, però els meus deures els continuaré fent”.