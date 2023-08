Borràs avisa el PSOE que Junts negociarà amb “mentalitat d’estat”

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha avisat el PSOE que el seu partit no negociarà la investidura de Pedro Sánchez des de l’òptica partidista i ho farà pensant en Catalunya i amb “mentalitat d’estat”, “de l’estat lliure en forma de república que els ciutadans de Catalunya ja vam dir que volíem ser el 2017”. Així s’ha expressat en un fil de Twitter, ara sota el nom de X, que ha escrit aquesta passada nit sobre la seva participació com a convidada d’honor a les Jornades Internacionals de Corsica Libera.

Borràs ha remarcat que Junts no té gens d’interès a negociar la investidura de Sánchez i el que volen aconseguir en les converses amb els socialistes és “negociar la resolució del conflicte que Espanya manté amb Catalunya”. I això implica, segons ella, no pensar en una investidura o en unes noves eleccions, sinó pensar en “una solució definitiva”.

Veient els convidats (entre els quals 4 diputats de l’Assemblea Francesa) aquestes jornades son una mena de cimera independentista internacional, en què tots els assistents tenim aquest denominador comú, aquest anhel de llibertat per a les nostres respectives nacions. pic.twitter.com/TxwDUK7hKC — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) August 7, 2023

Per això, l’expresidenta del Parlament ha instat Pedro Sánchez a pronunciar-se sobre si està disposat a parlar d’autodeterminació i d’amnistia. En aquest sentit, ha remarcat que la mesura de gràcia significaria que l’Estat “atura les hostilitats i abandona la via de la repressió” i, d’altra banda, ha subratllat que l’autodeterminació de Catalunya “no pot tenir com a límit la llei, només pot tenir el límit de la democràcia”. Amb tot això, ha deixat clar que l’objectiu del partit és “treballar per desbloquejar la situació política catalana”.

Borràs ha lamentat que gairebé sis anys després de l’1-O “la resposta autoritària de l’estat espanyol ens ha portat a la situació actual”, en què Catalunya continua sent “una comunitat autònoma d’un estat hostil amb la seva llengua, la seva cultura i injust amb la gestió dels recursos econòmics que genera”. Tot i això, ha assenyalat que el resultat de les eleccions generals del passat 23 de juliol “ens dona novament l’opció d’avançar” i ha afegit que “seria ideal que Pedro Sánchez decidís també avançar i que ho fes per conviccions democràtiques”. Tanmateix, creu que al líder del PSOE “només li preocupen les urgències aritmètiques”. “Però el cas és que s’ha de moure”, ha sentenciat.

Carles Puigdemont i Josep Rius abans d’una roda de premsa / Europa Press

El paper de Puigdemont

Laura Borràs ha destacat la figura del president a l’exili, Carles Puigdemont, i ha assenyalat que “el que genera ara expectació és el fet que Pedro Sánchez necessita el vot afirmatiu de Junts, el partit fundat per Puigdemont, declarat enemic públic núm. 1 dels defensors de la unitat d’Espanya“. “Un president eurodiputat malgrat els ferms esforços de l’estat per impedir-ho”.

La presidenta dels juntaires ha recordat que Puigdemont fa gairebé sis anys que és a l’exili per la seva decisió de “traslladar a Europa la lluita política contra l’autoritarisme espanyol”. “Molta gent es pregunta què farem nosaltres. Però crec que la pregunta ha de ser una altra. La pregunta és què farà P. Sánchez?”, ha conclòs.