L’avís de Revilla a Aragonès: “Hi ha un hotel que es diu Soto del Real”

El president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, ha enviat un avís al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Després del discurs per Sant Esteve en què Aragonès tornava a posar sobre la taula la possibilitat de celebrar un referèndum pactat amb el govern espanyol a Catalunya aquest 2023, aquest dimarts, Revilla li ha retret que la proposta d’una consulta “és la matraca de sempre”. A més, en una visita a la fàbrica de galetes Tanis, el president de Cantàbria ha advertit al seu homòleg català que “si tornen a convocar un referèndum, com van fer els anteriors, hi ha un hotel que es diu Soto del Real, on han d’anar tots”. Revilla ha defensat que no és possible convocar un referèndum perquè “ho prohibeix la Constitució”.

El president del Govern, Pere Aragonès, torna a posar sobre la taula la proposta d’un referèndum pactat amb l’Estat espanyol / Mireia Comas

Aquest dilluns, el president de la Generalitat defensava que la societat catalana volia resoldre el conflicte amb l’Estat espanyol “votant”, al que Revilla li respon que “si són reincidents”, espera que “no hi hagi lleis que alleugerin la pena”. El dirigent també ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez, qui “seria el primer que pagaria les conseqüències” si autoritza la consulta a Catalunya, segons ha remarcat Revilla.

El discurs d’Aragonès

En el seu discurs de Nadal des de la Biblioteca Nacional de Catalunya, el president del Govern ha explicat que un dels seus objectius per al nou any és convocar una taula de diàleg catalana per acordar com “exercir el dret a decidir” i donar forma a l’Acord de Claredat plantejat fa unes setmanes per ERC. A més, Aragonès ha proposat obrir un debat de país “sobre quan Catalunya ha de poder tornar a exercir el dret a decidir, sobre en quines condicions s’ha de tornar a votar perquè aquesta vegada totes les parts s’hi sentin incloses i tothom accepti el resultat”.