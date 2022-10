L’Arc de Triomf s’omple per commemorar l’1-O

La crisi de Govern, la manca d’estratègia o les diferències de criteri de les formacions i entitats independentistes no han pogut amb un aniversari especial. Els cinc anys del Primer d’Octubre han omplert el Passeig Lluís Companys de Barcelona aquesta tarda. L’acte organitzat pel Consell per la República, Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Associació de Municipis per la Independència ha tingut resposta per part de l’independentisme civil.

Senyeres, estelades, pancartes -i algunes molt crítiques amb el Govern actual– i records especials del Primer d’Octubre acompanyaven un públic divers que s’exclamava a mida que les pantalles gegants emetien vídeos de la jornada refrendrària i del judici del Procés al Tribunal Suprem. “U d’Octubre, ni oblit ni perdó”, ha estat una de les consignes més repetides i aplaudides.

Intervindran Forcadell, Puigdemont, Antich i Feliu

A l’espera de les intervencions de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, del president a l’exili Carles Puigdemont, i dels líders d’Òmnium i ANC, Xavier Antich i Dolors Feliu, els milers de concentrats fan sonar les crides amb un to entremig de la crítica, del record, de la il·lusió i del retret. “Tinc el regust d’una victòria amarga, que no va servir per a res, per això cal reivindicar-ho”, comenta la Lola que ha vingut des del Maresme. En Joan, de Sabadell, porta una pancarta “molt grossa, però massa petita per dir el que penso dels polítics”. “Guanyarem, veurà!”, diu la Carme asseguda en una cadira de campanya d’aquestes que ja porten unes quantes manifestacions i performances independentistes.

Tots els consellers de Junts i una minsa assistència d’ERC

Tots els consellers de Junts per Catalunya i, fins i tot, Jordi Puigneró, defenestrat vicepresident de la Generalitat. Per part d’ERC, hi assisteixen Marta Vilalta i Dolors Bassa. El president del Govern, Pere Aragonès, no hi ha assistit, com ja va succeir amb la manifestació de la Diada.