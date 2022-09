El Govern descarta la proposta de l’ANC per “poc realista”

El Govern de la Generalitat descartat la proposta de l’ANC per “poc realista”. Després de la trobada entre el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, el president de l’Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gaseni, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el Govern considera que l’única proposta sobre la taula és la d’Esquerra Republicana.

La Guàrdia Urbana ha xifrat en 150.000 els assistents a la manifestació de la Diada 2022, 42 mil més que el 2021 | Jordi Play

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha considera la proposta de l’ANC d’implementar la Declaració Unilateral d’Independència el segon semestre del 2023 de poc realista i que “ens allunya d’aconseguir la independència”. “Volem atendre i representar la transversalitat del moviment. Hem de reconstruir les confiances i és el que hem de començar a fer”, assegura Vilagrà. Per això, l’executiu ha emplaçat a tenir més reunions amb l’objectiu de reconstruir la confiança per tornar a crear un nou espai de coordinació independentista.

L’ANC demana eleccions

Davant d’aquest escenari, la presidenta de l’ANC ha constatat que el Govern “no ha tocat cap coma” del seu discurs d’abans de la manifestació de la Diada, i per això ha demanat eleccions. Malgrat tot, Dolors Feliu assegura tenir una ronda de converses amb els altres partits, mentre que la llista cívica continua sobre la taula. En referència a la seva proposta, ha dit que era per treballar-la i estudiar-la tranquil·lament, però tant Aragonès com Vilagrà s’hi han negat en rodó. “No proposen cap alternativa a la falsa taula de diàleg”, constaten des de l’ANC.

Descarta eleccions

Tot i les proclames de l’Assemblea, Vilagrà ha descartat eleccions. “O independència, o eleccions”, deia la presidenta de l’entitat en la manifestació de l’Onze de Setembre. Aquest dimarts al matí la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, també descartava eleccions perquè “acaben de començar la legislatura”. També assegurava que la independència no està a prop, mentre que el conseller Giró també apostava per seguir a l’executiu català.

Puigneró es desmarca de la negativa d’Aragonès

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, diu que la valoració de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, sobre la data límit de l’ANC per a la independència no respon al Govern i l’atribueix només a Presidència. I ha recordat que al Govern no s’ha debatut aquest tema. El vicepresident Puigneró es reunirà aquest vespre per separat amb l’Assemblea per escoltar la seva proposta i després des de vicepresidència en faran una valoració.

Aposta per una proposta transversal

Vilagrà també ha apostat per una aposta “guanyadora i que representi més del 80% de la població catalana. Sobre la proposta d’Òmnium Cultural de guanyar complicitats en les organitzacions juvenils, assegura que no s’ha parlat amb detall. “Hem plantejat comenár a parlar més intensament”, assegura.