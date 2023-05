Aragonès celebra el dictamen de l’ONU sobre Puigdemont: “Acumulem victòries”

El president del Govern, Pere Aragonès, ha celebrat el dictamen del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides (ONU) que conclou que l’estat espanyol va vulnerar els drets polítics del president a l’exili, Carles Puigdemont, quan va decidir suspendre’l com a diputat l’any 2018 sense que hi hagués una condemna. Aquest divendres, Aragonès ha considerat que el dictamen “és una bona notícia” per Catalunya, perquè, “des del punt de vista internacional”, es van “acumulant victòries i raons”, tal com informa l’ACN. En un pacte de la campanya electoral a Lleida, el president català ha desitjat que aquest anunci de l’ONU serveixi per “corregir” l’actitud de l’Estat, per bé que, ha afegit, “malauradament” la “repressió continua” amb gent “amenaçada de tornar a la presó” o a l’exili.

Aragonès està convençut que el “pas endavant” de l’ONU suposa un nou pas que “se suma a molts altres” i que suposa “una pressió més” per poder trobar una solució “política” al conflicte entre Catalunya i Espanya, una solució que per al president de la Generalitat passa per un referèndum acordat amb l’Estat.

L’opinió tècnica de l’ONU deixa clar que Espanya va violar l’article 25 del Pacte de Drets Civils i Polítics per haver impedit la participació política de Puigdemont després de ser nomenat diputat al Parlament de Catalunya a les eleccions del 21 de desembre del 2017. El comitè considera el dret a la participació política “l’essència del govern democràtic” i, per això, retreu a l’estat espanyol la suspensió de Puigdemont quan ja era a l’exili i sense que hi hagués una condemna.

El president a l’exili, Carles Puigdemont / ACN

La Moncloa ignora l’ONU

La reacció de la Moncloa ha sigut treure importància al dictamen de les Nacions Unides i, aquest divendres al matí, la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, ha retorçat el sentit de la decisió del comitè i ha assegurat que “reafirma que el que ha de fer Puigdemont és tornar a Espanya per a ser jutjat”.

El Comitè de Drets Humans de l’ONU ha donat 180 dies al govern espanyol per comunicar quines mesures ha pres per evitar que es repeteixin casos així. Calviño, però, no ha avançat quina serà la resposta de l’executiu de Pedro Sánchez. La vicepresidenta primera ha defensat que, “justament, el que diu la decisió és que hi ha d’haver una sentència, igual que va passar amb la resta de persones que van participar dels fets del 2017”.