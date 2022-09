Apareixen banderes espanyoles enganxades a la seu de l’ANC

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciat que han aparegut banderes espanyoles a la seva seu aquest diumenge, en el dia que es celebra a Diada Nacional de Catalunya. L’entitat ho ha denunciat aquest matí a primera hora en una piulada al seu compte de Twitter: “Així es desperta la seu nacional de l’Assemblea. Perm molt que ho intentin, no aconseguiran fer-nos callar. Sortirem al carrer i guanyarem!”, ha publicat l’entitat, amb una fotografia de quatre banderes espanyoles a la façana de la seva seu.

⬛️⬜️❗️ Així es desperta la seu nacional de l'@assemblea. Per molt que ho intentin, no aconseguiran fer-nos callar. Sortirem al carrer i guanyarem! pic.twitter.com/t5U2udZonS — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 11, 2022

Convocatòria: 16:30h al Paral·lel

Una estona més tard, els treballadors ja han netejat la façana de la seu de l’entitat, tal com ha comunicat l’ANC en un tuit. L’ANC ha convocat aquesta tarda la tradicional manifestació multitudinària per a reclamar als partits que executin la independència i també és una crítica envers la repressió de l’Estat. Concretament, començarà a les 16:30h a l’avinguda Paral·lel i recorrerà Barcelona, fins arribar a l’Estació de França, passant per el monument a Colom i Capitania. Es tracta d’una passejada entorna a monuments i elements simbòlics del colonialisme espanyol.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu / Mireia Comas

Discursos de les entitats

A l’Estació de França, hi haurà parlament de les principals entitats independentistes, com són l’entitat convocant (ANC), Òmnium Cultural i l’Assemblea de Municipis per la Independència (AMI). També hi assistiran tots els partits independentistes, exceptuant els principals dirigents d’Esquerra Republicana, ja que consideren que la manifestació de l’ANC va contra els partits, contra el Govern i contra Esquerra Republicana. Tot i això, la presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, afirma que és crítica amb els partits però no va contra ningú.

Durant l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha instat els ciutadans de Catalunya a assistir a la manifestació de la Diada “si el que volen és la independència”. “És la força de la gent el que ens mourà cap a la independència”, ha avisat Feliu, tot destacant que amb la protesta volen que “partits i govern” sentin la “força de la mobilització”.