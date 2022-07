Anna Gabriel es presenta per sorpresa davant del Tribunal Suprem

L’exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, s’ha presentat aquest matí davant del Tribunal Suprem després de 4 anys a l’exili a Suïssa per regularitzar la seva situació judicial. Gabriel ha comparegut davant del Tribunal que va jutjar els líders del Procés, acompanyada del seu nou advocat Iñigo Iruín Sanz. L’exportaveu de la CUP va marxar ara fa 4 anys a Ginebra, juntament amb la secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira.

Gabriel, així doncs, fa exactament el mateix que la diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana Meritxell Serret, i torna a Catalunya després d’haver passat uns mesos a l’exili. En el cas de Meritxell Serret ho va fer a Brusel·les i té una causa pendent encara a resoldre al Tribunal Suprem. De fet, totes dues comparteixen advocat. El jutge Llarena li ha donat la llibertat provisional i li ha ordenat un telèfon i un domicili de contacte per tal que atengui els requeriments del tribunal.

Voluntat de regularització

La processada ha comparegut amb la finalitat de posar-se a disposició del Tribunal i regularitzar-ne la situació processal de rebel·lia. Al capdavall, les euroordres tramitades cap a Suïssa que, per exemple es van emetre contra el president Carles Puigdemont, mai no van ser admeses per part de les autoritats del país. El magistrat instructor, Pablo Llarena, l’ha citada per més endavant conjuntament amb la resta de parts del procés. Un cop citada per un futur interrogatori, Gabriel quedarà en llibertat. Tot segueix la mateixa estratègia que Serret.

Anna Gabriel consta com a processada com a presumpta autora d’un delicte de desobediència de l’art. 410 del Codi Penal. En principi no es va emetre cap ordre europea o internacional de detenció ja que el delicte que se li atribueix no porta aparellada pena privativa de llibertat, sinó pena de multa de fins a dotze mesos i una pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic de fins a dos anys de durada.

Ara bé, sí que existia vigent una ordre estatal de detenció perquè fos posada a disposició del Tribunal Suprem i se li pogués rebre declaració, davant la impossibilitat legal de continuar el procediment contra ella sense haver practicat una prèvia declaració indagatòria. Amb el lliurament de Gabriel, i tenint present que el delicte per la que està encausada no té penes de presó, queda anul·lada l’ordre de detenció i caldrà esperar a elaborar una nova citació per tal que el magistrat li prengui declaració.

Recuperar la “mobilitat”

“Després de més de 4 anys d’exili, avui es produeix un pas processal necessari per recuperar una llibertat de moviments que mai hagués hagut de perdre, ni jo ni ningú”, ha assegurat Gabriel a través d’un comunicat de la seva plataforma de suport FreeAnnaGabriel. “Aquesta passa”, continua l’escrit, “respon a una sèrie de consideracions, reflexions i anàlisisi que tenen a veure tant amb el context polític i judicial general com també amb una sèrie de circumstàncies personals”. “Ja hi haurà temps per poder parlar tranquil·lament de tot, per fer una valoració política, tant en clau col·lectiva com individual”, afegeix.

“De moment, en coherència amb una sèrie de responsabilitats professionals i personals adquirides, seguiré vivint i treballant al mateix lloc on he viscut i treballat els darrers anys”, remarca. D’aquesta manera continuarà residint a Suïssa. “Més enllà d’aquests fets circumstancials, els meus compromisos polítics i socials romanen on eren, junt el meu poble, amb la meva gent i molt especialment, amb el conjunt de persones represaliades”, s’acomiada. Gabriel és actualment secretària general del sindicat suís del cantó de Ginebra, UNIA, que compta amb 200.000 afiliats.