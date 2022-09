Anna Gabriel espera que la seva causa s’arxivi o s’enviï a Barcelona

L’exdiputada de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, ha sortit visiblement emocionada després de comparèixer davant el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena. En declaracions a la premsa, Gabriel ha manifestat que, després de la seva declaració, esperen que “la causa s’arxivi o s’enviï a Barcelona”.

L’exdiputada de la CUP ha comparegut aquest dimecres al matí com a processada per un suposat delicte de desobediència per la seva possible implicació en la Declaració Unilateral d’Independència (DUI), el 27 d’octubre de 2017. La citació arribava després que, el passat 19 de juliol, Gabriel es presentés davant del Tribunal Suprem per regularitzar la seva situació judicial.

A la sortida del TS, Anna Gabriel, acompanyada del seu advocat Iñigo Iruín Sanz, ha detallat que la declaració indagatòria s’ha centrat “exclusivament” en si el Tribunal Constitucional (TC) li havia requerit directament amb relació a la seva activitat parlamentària. “Els principis segueixen intactes, com no podria ser d’una altra manera”, i ha lamentat que s’hagi produït la judicialització “d’una aspiració legítima del poble”, una cosa que “mai s’hauria d’haver produït”.

Anna Gabriel, visiblement emocionada

L’exdiputada ha assegurat que “la repressió crea dolor” i ha volgut enviar un missatge d’agraïment “a les persones solidàries que han estat al costat de totes les represaliades”. Després de 4 anys d’exili a Suïssa, Anna Gabriel va tornar a Catalunya al juliol. “Han sigut 4 anys i mig lluny de casa i estic relativament emocionada”, s’ha justificat Gabriel. L’exdiputada de la CUP va marxar a Ginebra el 2018, després de ser processada per la seva presumpta participació en la DUI, juntament amb la secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira.

Concentració de suport

Aquest dimecres, Gabriel no ha estat sola. Una delegació de la CUP, entre els quals la seva portaveu, Maria Sirvent, i altres diputats al Parlament com Eulàlia Reguant, Xavier Pellicer, Carles Riera o del Congrés com Mireia Vehí i Albert Botran s’han concentrat a l’exterior del TS per mostrar el seu suport a la processada.

L’exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, aplaudida pels assistents a la concentració de suport | CUP

També han participat en la concentració representants d’ERC -Oriol Junqueras, Gabriel Rufián o Carolina Telechea-, de Junts -Josep Rius i Josep Pagès-, d’Unides Podem -Jaume Asens-, d’EH Bildu -Mertxe Aizpurua i Jon Iñarritu- i del BNG -Nestor Rego. El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, també estava entre els assistents.

Voluntat de regularització

Al juliol, Anna Gabriel compareixia amb la finalitat de posar-se a disposició del Tribunal i regularitzar-ne la situació processal de rebel·lia. Al capdavall, les euroordres tramitades cap a Suïssa que, per exemple es van emetre contra el president Carles Puigdemont, mai no van ser admeses per part de les autoritats del país.