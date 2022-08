VÍDEO| L’ANC demana fer un “pas endavant” en el vídeo de la Diada

L’Assemblea Nacional Catalana ha llançat el vídeo promocional de la Diada de l’11 de setembre, en què demana fer un pas endavant a l’independentisme i recorda tota la trajectòria de les diades històriques des que va començar el Procès. “Aquest Onze de Setembre, fem un pas endavant”, diu el vídeo, en el qual es demana la mobilització de la gent.

De fet, cita a les “persones d’arreu. De camp, de ciutat, jubilats, joves, activistes, i no activistes”, i les demana que vagin a Barcelona a la Diada d’enguany. De fet, també es recorda el referèndum del Primer d’Octubre. “Hem votat i hem guanyat”, es diu contundentment a l’espot.

Un nou recorregut per a la manifestació

El vídeo promocional inclou imatges de diverses persones de diferents edats, de diferents territoris, amb la voluntat de fer una crida a la mobilització. La manifestació independentista de la Diada de l’11 de Setembre enguany començarà a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona i s’acabarà a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, on hi ha l’estació de França. Així ho ha anunciat la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, en una roda de premsa aquest dimarts. Durant el recorregut, els manifestants passaran per Colom i Capitania, com a simbolisme de la “repressió espanyola”. Al final del trajecte hi haurà parlaments i actuacions dels diferents membres organitzadors.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, el vicepresident Jordi Pesarrodona i el membre de la junta d’Òmnium Cultural Jordi Arcarons mostren la samarreta de la manifestació de la Diada 2022 / ACN

La samarreta, estrenada

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu,en la presentació de la samarreta de la Diada va apel·lar a la societat civil a manifestar-se durant la Diada d’enguany de l’11 de setembre. El lema que encapçalarà la gran manifestació organitzada per l’ANC serà: ’11S: Tornem per vèncer. Independència’, amb l’objectiu de deixar clar que no esperen “res de ningú, sinó que confien només en la població catalana.