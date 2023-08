L’ANC ha decidit recuperar la cançó oficial per la Diada d’enguany i s’ha aliat amb Fetus per posar banda sonora a la manifestació. El grup de punk-rock empordanès versiona el clàssic Au, jovent!, popularitzat als anys setanta pel grup Coses, i li dona una nova vida amb un homenatge energètic i encomanadís que serà el tema oficial de la celebració de l’11 de setembre organitzada per l’entitat independentista.

Segons explica l’ANC, han triat aquesta cançó perquè la seva lletra, basada en un text anònim que Jordi Fàbregas va musicar l’any 1976, entronca perfectament amb el lema de la marxa –“Via fora!”–que l’entitat ha triat aquesta edició. El tema Au, jovent! és un crit d’alerta medieval, acompanyat d’un repic de campanes, que crida la població a sortir al carrer a defensar les llibertats. “Au, jovent, deixeu la feina, preparem-nos a sortir, esmolem de pressa l’eina per quan toquin a ferir. Per donar lo crit d’alerta la campana està amatent! i abans d’hora ja es desperta dins del cor l’enardiment. Au, jovent! Via fora! Via fora, sometent!”, diu la lletra.

Un valor en alça per recuperar l’esperit de lluita

Fetus és un dels valors en alça del panorama musical català actual i els seus integrants destaquen per la fusió entre el punk-rock i els instruments d’arrel. L’entitat les va convidar a versionar la cançó triada per a la manifestació d’enguany i el resultat ha estat immillorable. A Au, jovent!, el punk-rock i la cançó de taverna s’endinsen en el folk català amb una gran quantitat de músics col·laboradors que sumen al trio bàsic format per Adrià Cortadellas (veu i guitarra), Telm Terradas (baix) i Adrià Jiménez (bateria).

A la cançó, produïda per Joan Colomo i amb Jep Jorba com a director del videoclip, també hi surten convidats de luxe com Carles Belda (acordió diatònic), Ricard Ros (sac de gemecs, whistles) o Guillem Caballero (Els Surfing Sirles, Chaqueta de Chándal, als teclats). També compten amb la col·laboració vocal de les Testarudes, la guitarra de Jordi Anticó i el violí de Marta Barbero.

El grup empordanès, amb aquesta formació ampliada per a l’ocasió, interpretarà la cançó en directe a l’acte que clourà la manifestació de la Diada, a la plaça Primer d’Octubre de Barcelona (abans plaça d’Espanya). També tocaran dos temes més del seu repertori Goigs de Sant Martí, un clam contra les males pràctiques de les clavegueres de l’Estat, i la versió de Jaume Arnella Sé que venen pels camins.