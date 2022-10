L’ANC portarà a Europa el tancament de la web que promocionava empreses

L’ANC ha anunciat que recorrerà “a les instàncies superiors europees” la decisió del jutge de tancar la web que promovia empreses autodeterministes per posar en evidència “una altra vegada com la justícia espanyola és una justícia política”

ha denunciat que el tancament per ordre judicial del seu web ‘Consum estratègic’ vulnera “drets fonamentals” com el de “la llibertat d’associació i la llibertat d’expressió”. En un comunicat després que la titular del jutjat mercantil número 11 de Barcelona hagi confirmat el tancament, l’ANC critica que la decisió “perverteix el dret mercantil i el dret a la competència” i avisa que és “un precedent perillós per a altres associacions que puguin exercir un rol de prescriptors de tendències de consum”. A més, l’entitat independentista ha recriminat a Foment la denúncia: “Ha optat per defensar els interessos d’unes poques empreses oligopolístiques i amb seu a Madrid”.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu | ACN

Empreses compromeses amb l’economia catalana

La web de Consum Estratègic, encara operativa, conté un cercador de les empreses més compromeses amb l’economia catalana i “deslligades de les pressions de l’Estat espanyol”.

La sentència del jutjat mercantil qualifica el web com a “deslleial i contrari a la bona fe” i prohibeix qualsevol “actuació” destinada a la difusió de la campanya, a més de demanar a l’entitat que “s’abstingui de fer-ho en un futur”. D’aquesta manera, el jutjat confirma les mesures cautelars aprovades el 2019, després d’una denúncia de Foment del Treball. Ara, l’entitat independentista té 20 dies per recórrer i enviar el cas a l’Audiència Provincial.

No confirmen si presentaran recurs

Des de l’entitat de moment no confirmen si presentaran un recurs, però defensen que la seva campanya “proposava actuar de forma responsable, tenint en compte altres valors a banda de la qualitat o el preu del producte o servei”.