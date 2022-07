L’ANC i Òmnium donen a conèixer la samarreta de la Diada

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, ha apel·lat avui a la societat civil a manifestar-se durant la Diada d’enguany de l’11 de setembre. El lema que encapçalarà la gran manifestació organitzada per l’ANC serà: ’11S: Tornem per vèncer. Independència’, amb l’objectiu de deixar clar que no esperen “res de ningú, sinó que confien només en la població catalana.

La independència com a centre del debat

“Farem que la independència torni a estar al centre del debat públic, i això ho ha de fer la gent”, ha afirmat la presidenta Dolors Feliu. En aquest sentit, creuen que “només la gent pot fer que hi hagi aquest canvi”. “No podem confiar en els partits”, exclama Feliu en una roda de premsa amb el vicepresident de l’entitat, Jordi Pesarrodona, el membre de la junta d’Òmnium Cultural Jordi Arcarons, i el president de l’Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gasení.

Segons Pesarrodona, la Diada d’aquest any ha de ser una reafirmació del poble català, que s’ha de confirmar que tirarà endavant la independència. Pesarrodona creu que “quan el poble està mobilitzat i va a la una és quan tots els que han de seguir el mandat del poble ho tiren endavant”.

Roda de premsa de l’ANC i Òmnium presentant la nova samarreta de la diada

Primera diada del nou secretariat

“Hem de posar tota la força de la gent per fer aquest canvi”, ha indicat Feliu. El format i els detalls de la mobilització s’anunciaran a finals de juliol. Ara bé, l’ANC ha donat a conèixer la samarreta i el logotip. “És de color negre perquè simbolitza la lluita i no rendició”, ha dit Feliu.

Es tracta de la primera Diada del nou secretariat nacional, que va ser escollit el passat maig. L’ANC volia aprofitar la renovació de la direcció de l’entitat per iniciar un cicle més combatiu en el qual estudien promoure una llista cívica per a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.