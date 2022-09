L’ANC lamenta l’absència d’Aragonès a la Diada: “No avalem l’autonomisme”

L’Assemble Nacional Catalana lamenta que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no assisteixi a la Diada de l’Onze de Setembre d’enguany, i adverteix que no avala l’autonomisme. Alhora, l’ANC, en un comunicat, afirma que no entén com el president del Govern de la Generalitat es fa “la foto” amb el govern espanyol i “no la vol fer amb centenars de milers de catalans. “Exigeixen la independència, el mateix que el seu partit porta al programa electoral”, diuen des de l’Assemblea.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista amb l’ACN al Palau de la Generalitat Data de publicació: divendres 19 d’agost del 2022, 06:00 Localització: Barcelona Autor: Jordi Borràs

La manifestació no es convoca contra ningú

L’ANC també recorda que la manifestació és una mobilització “en positiu” per la independència, i “no es convoca contra ningú”. Així mateix, l’entitat, presidida per Dolors Feliu, assegura que la Diada no és contra els partits, argument que ha utilitzat Aragonès per no assistir-hi. “És contra l’estratègia dels partits, que no s’adiu a la independència”, asseguren.

Des de l’Assemblea creuen que ha de ser una exigència i una normalitat democràtica que els ciutadans i els seus representants es trobin al carrer. Així mateix, recorden que “si el moviment independentista ha avançat és gràcies a la no rendició”.

També han volgut constatar, arran de la decisió del president de la Generalitat, que seran “els ciutadans qui farem la independència”. En aquest sentit, l’ANC assegura, però, que els polítics hauran de sumar per a culminar la independència.

Fet habitual des del 2016

Després de l’anunci d’Aragonès de no participar a la manifestació de la Diada, els consellers de Junts han assegurat que hi assistiran tots. L’assistència del president de la Generalitat a la manifestació organitzada per l’ANC i Òmnium és habitual des que el president Artur Mas va decidir anar a la del 2016, en ple auge del procès. Així mateix, Aragonès participarà als actes habituals, som són l’ofrena a Rafael Casanova a Barcelona i la posterior a Sant Boi, seguit de diversos actes organitzats per diverses entitats, i acabant a l’acte institucional de la diada a Montjuïc.