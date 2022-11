L’ANC diu que s’ha demostrat que Gran Bretanya “no és una unió voluntària”

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, ha carregat aquest dimecres contra la decisió del Tribunal Suprem del Regne Unit de no permetre la celebració d’un referèndum a Escòcia. Feliu ha assenyalat que el tribunal “nega la democràcia al poble escocès deixant palès que Gran Bretanya no és verdaderament una unió de nacions voluntària“. Segons l’ANC la resolució del tribunal britànic “posa en joc el principi de democràcia en blocar la voluntat d’un poble d’escollir de manera pacífica el seu futur”. Per això, l’entitat considera que aquesta resolució i la negativa prèvia del govern britànic de permetre un referèndum a Escòcia demostren que la via unilateral és l’única alternativa.

“Tot i les diferències entre Escòcia i Catalunya, en ambdós països maldem per aconseguir la independència de manera pacífica i democràtica davant d’estats que no volen ni sentir-ne a parlar”, ha assenyalat Feliu abans de valorar positivament la proposta de Nicola Sturgeon sobre les pròximes eleccions. “La decisió d’aprofitar les eleccions legislatives britàniques vinents per a convertir-les en unes eleccions plebiscitàries es presenta com una alternativa realista, sòlida i factible”, ha assenyalat Feliu.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, en la conferència anual de l’Scottish National Party (SNP), el 9 d’octubre del 2022 / Andrew Milligan/PA Wire/dpa (Europa Press)

Feliu posa l'”expertesa” de l’ANC a disposició d’Escòcia

L’ANC sosté que Escòcia comença un camí que a Catalunya ja fa temps que s’ha posat en marxa i que la lluita per la independència del nostre país va “agafada de la mà d’aquelles lluites per la llibertat nacional que viuen altres nacions i pobles d’Europa”. Davant d’això, Feliu ha insistit en transmetre al poble escocès el suport dels independentistes catalans a la lluita d’Escòcia. En aquest sentit, la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana ha posat “l’experiència i l’expertesa a disposició dels agents civils i polítics independentistes escocesos” per tal de “acompanyar i donar suport a les campanyes i accions cíviques de suport al plebiscit” que puguin fer-se a Escòcia.