L’ANC planteja la Diada per “sacsejar” la investidura espanyola

Pocs dies abans de la manifestació de la Diada, l’Assemblea Nacional Catalana insisteix que la concentració pot “moure coses” en la relació Estat-Generalitat. La de l’any passat va provocar segons la presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, la caiguda del Govern i enguany persegueixen l’objectiu de “sacsejar la investidura”. En una entrevista amb l’ANC, Feliu assenyala que cal aprofitar les mobilitzacions de l’11 de setembre per pressionar Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i bloquejar el Congrés espanyol. “L’any passat vam provocar la caiguda d’un Govern independentista sense projecte d’independència. Aquesta vegada també s’ha d’exercir pressió”, ha raonat.

Feliu és optimista amb l’assistència a la manifestació de la Diada i “celebra” que enguany ERC hi sigui present. L’any passat els republicans no hi van participar en considerar que era una mobilització excloent i els dos partits del Govern van exhibir clarament la falta d’unitat independentista. En aquest sentit, aquest any que els republicans hi assistiran en considerar-la una Diada més oberta i inclusiva, Feliu ha convidat el president del Govern, Pere Aragonès, a assistir-hi “si el seu compromís és amb la independència”. “Si el seu compromís és amb la independència, que ell així ho ha verbalitzat, està bé que hi sigui”, ha raonat.

Dues noies miren la riuada de gent de la manifestació de la Diada 2022 des del monument a Colom | Jordi Play

Pressionar els partits independentistes en contra de la investidura de Sánchez

L’objectiu d’aquesta Diada és aconseguir que els partits independentistes votin en contra de la investidura del candidat socialista a la presidència espanyola, Pedro Sánchez. Els independentistes tenen un paper clau, donat que el PSOE necessita que tant ERC com Junts votin a favor. No els serveix l’abstenció i sembla que Sánchez haurà de suar en les negociacions per ser investit com ja va passar amb les converses per investir Francina Armengol presidenta del Congrés. En aquest sentit, Feliu defensa que “evidentment” les mobilitzacions han de servir per pressionar en el sentit contrari als interessos de l’actual president en funcions.

“Les manifestacions de l’Onze de Setembre, moltes vegades en els darrers anys, han tingut efectes reals a la política del país”, defensa la presidenta de l’ANC, que entén que aquest any també mouran el tauler polític. Les pressions de l’ANC serviran per plantejar una dicotomia a Pedro Sánchez: “Ha de ser independència o res. Independència o no donar suport a cap projecte espanyol”. La manifestació anirà també orientada a interpel·lar la UE en plena presidència espanyola i enviarà el missatge que també cal “combatre l’autonomisme dins del nostre país”.