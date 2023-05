L’ANC denuncia la “inacció” del Govern en la lluita per la independència

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha “deplorat” l’incompliment de les promeses del Govern i el Parlament pel que fa a la independència de Catalunya tot just quan fa dos anys de la investidura del president Pere Aragonès. “Justament al final del termini que es va posar el mateix president per sotmetre’s a una qüestió de confiança, l’Assemblea deplora que les promeses no s’hagin dut a terme per inacció”, ha assenyalat l’entitat en un comunicat.

L’ANC constata que el pacte del 52%, que havia d’aconseguir la independència, “ha fracassat estrepitosament”. “Les propostes de l’anomenada taula de diàleg han acabat en una modificació del Codi Penal que ha comportat l’indult per a uns pocs representants polítics, però que pot suposar la repressió dels activistes independentistes”, han recordat en un text molt crític on denuncien els incompliments del Govern en matèria d’autodeterminació.

“Els signants de l’acord de Govern tenien el deure d’aprofitar la gran oportunitat que l’electorat els va donar per exercir el mandat inequívoc per fer la independència, però el Govern de la Generalitat ha optat per donar suport al govern espanyol sense cap mena de pressió, ni confrontació, ni exigències per fer la independència”, han denunciat. A conseqüència, “s’ha malbaratat la força i voluntat de l’electorat independentista, incomplint greument el principal compromís de la legislatura”.

manifestació de l’ANC contra el delicte de desordres públics agreujats que es vol introduir al Codi Penal espanyol com a contrapartida per derogar el de sedició 6/12/22 / Mireia Comas

En contra de l’acord de claredat per la “submissió autonomista”

Per últim, l’ANC tanca de nou la porta a l’acord de claredat, la “darrera suposada iniciativa per fer la independència”. “Aquesta darrera proposta és fruit d’un govern mancat de lideratge independentista, amb una submissió autonomista absoluta a les indicacions i exigències del govern de l’estat repressor”, ha carregat en un comunicat on conclou que “l’ANC no acata, no es rendeix, lluita i lluitarà sempre per una Catalunya independent”.