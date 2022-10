L’ANC demana a Sant Jaume la dimissió del Govern i d’Aragonès

Concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar la dimissió del Govern i del seu president, Pere Aragonès, al crit de ‘Govern dimissió’ i ‘Aragonès dimissió’. La concentració ha estat organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que aproximadament a les 15:15 s’ha reunit davant la Generalitat per mostrar el seu rebuig al Govern en el cinquè aniversari de l’1-O. Els concentrats han sortit de la plaça després del discurs de la presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, que ha estat molt crítica amb l’executiu de Pere Aragonès.

Aquesta tarda està previst que l’ANC participi en una manifestació convocada per diverses entitats independentistes per commemorar el referèndum de l’1 d’Octubre. Durant la concentració davant de la Generalitat els concentrats han cridat ‘Puigdemont el nostre president’ i ‘1-O ni oblit ni perdó a banda d’aixecar pancartes amb la frase lapidària per a Aragonès ‘Botifler, jo no et votaré’.

⬛️⬜️🔴 @DolorsFeliu 🗣 Només el poble català farà efectiva la República.



L'@assemblea ha posat data al nou embat: des d’ara i fins a les properes eleccions al Parlament, a tot estirar el 2025. Sabem que tot plegat és possible. I també sabem que és necessari! pic.twitter.com/yHCmcZ6FMy — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) October 1, 2022

El discurs de Dolors Feliu

La presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, ha recordat la força de l’1 d’octubre del 2017 i s’ha mostrat convençuda que s’aconseguirà la independència. “Farem la independència perquè formem part d’aquest anhel universal de llibertat. La victòria de l’1 d’octubre de 2017 ens ensenya el camí per fer-la efectiva“, ha assegurat abans de cridar entre aplaudiments “sense por”. Després ha llençat un missatge esperançador: “La majoria de nacions han necessitat diverses confrontacions per vèncer les metròpolis i, si vam vèncer una vegada, hi tornarem fins a la victòria definitiva”.

“No ens farà callar el poder, el d’aquí o el d’allà, l’econòmic, el polític o de qualsevol tipus, no ens faran callar i ho vam tornar a demostrar amb escreix aquest 11-S“, ha continuat en un retret també per al Govern català, que està cada vegada més distanciat de les entitats, en especial de l’ANC. Segons Feliu, l’errada més transcendent l’1-O va ser “no defensar la independència i considerar Espanya un estat democràtic amb el qual es poden negociar els drets nacionals” de Catalunya.