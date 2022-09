L’ANC es referma en la defensa del seu manifest per la Diada

L’ANC es referma “totalment” en el manifest de la Diada de l’Onze de Setembre que critica els partits, però nega que la manifestació de diumenge sigui contra ERC. En una entrevista a Els Matins de TV3, la presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, ha remarcat que és un retret a “l’autonomisme immobilista”.

De fet, l’ANC ha descartat que el manifest s’hagi modificat o s’hagi exclòs dels parlaments finals de la manifestació per pressions externes, com la que ha verbalitzat ERC. Ho ha fet saber l’entitat a través d’una piulada a Twitter, en què ha desmentit una notícia de RAC1 que ho assegurava.

⬛️⬜️‼️ La informació donada a @elmonarac1 és falsa. Als parlaments mai s'ha llegit el manifest literal sinó que es fa un discurs polític en la línia.

Mai s'ha modificat res per pressions externes. Continuarà sent independentista i crític amb l'autonomisme.https://t.co/RElKwZ6Y9V — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 9, 2022

En la piulada, els responsables de l’entitat recorden que en els parlaments de la Diada “mai s’ha llegit el manifest literal, sinó que es fa un discurs polític en la mateixa línia”, però sense seguir la literalitat. Dolors Feliu serà l’encarregada de fer aquest discurs i ella mateixa ha replicat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no canviaria “el missatge” del text.

No és una manifestació contra ERC

Dolors Feliu ha volgut emfatitzar que l’objectiu és plantejar una Diada “com sempre, crítica amb els partits i el Govern” perquè plantegin “un projecte independentista molt més clar”. Per això, nega que sigui una protesta contra ERC, tal com han interpretat des del partit. Davant d’això, la presidenta de l’ANC ha admès que no li agrada la “polèmica” que s’ha generat després de l’anunci d’Aragonés i consellers d’ERC de que no aniran a la manifestació de diumenge. Creu que la situació s’ha magnificat. Feliu, en una entrevista a “ElNacional” aquest dijous, fa una crida a participar en la protesta, però avisa que no renunciarà al seu “sentit crític amb l’autonomisme”.

La manifestació de la Diada

La manifestació de l’ANC de la Diada de l’Onze de Setembre començarà diumenge a les 17.14 h. Arrencarà a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona, a tocar dela plaça de les Drassanes, i arribarà fins a l’estació de França, a l’avinguda del Marquès de l’Argentera.

Aquest any, no cal inscriure’s, però l’Assemblea sí que ha previst deu punts de trobada per a diferents col·lectius i manifestants, segons d’on vinguin. De moment, està prevista la mobilització d’uns 150 autocars per assistir a la manifestació de diumenge.