L’ANC creu que la derogació de la sedició busca castigar l’independentisme

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha avisat aquest divendres que la derogació del delicte de sedició i la seva substitució per un altre de desordres públics agreujats pretén “castigar la mobilització independentista als carrers i penalitzar més còmodament els fets del Primer d’Octubre per envair instal·lacions o edificis”.

En un comunicat, considera que el Govern de la Generalitat no escomet cap derogació o eliminació del delicte de sedició, sinó que tira endavant “un nou aval que facilita la repressió contra accions democràtiques com el referèndum d’independència de l’1 d’octubre i les mobilitzacions de base no violentes”.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu / Mireia Comas

“Redactat genèric”

Per a l’entitat, el text registrat al Congrés dels Diputats és un redactat “genèric en el qual té cabuda el càstig penal contra qualsevol mobilització, i portarà a la presó a desenes de milers de persones” que van permetre el 1-O en edificis i escoles així com als quals van tallar carreteres i vies públiques.

“La reforma de la sedició pot rebaixar les penes de presó a uns pocs, però facilita i aboca a l’aplicació del Codi penal i a penes de presó a milers d’activistes que exerceixen el dret a la manifestació”, destaquen. Per això, demanen a ERC, Junts, PDeCAT i la CUP que s’oposin i combatin aquest “atemptat contra els drets fonamentals”, tal com asseguren que faran des de l’entitat independentista.

Junts i la CUP ataquen ERC, qui es defensa

De fet, Junts per Catalunya i la CUP també s’han mostrat en aquesta línia i s’han posat les mans al cap per la derogació del delicte de sedició i la reforma del delicte de desordres públics agreujats. D’altra banda, ERC es defensa de les crítiques dels altres partits i assegura que facilita la situació dels exiliats i ho defineix com a eina per combatre la repressió.