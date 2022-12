L’ANC contraataca la crítica d’Òmnium anunciant el suport de 62 entitats a la manifestació

L’ANC ha defensat la manifestació d’aquest dimarts en contra del nou delicte de desordres públics agreujats amb la llista de més de mig centenar d’entitats de la societat civil que donen suport a la protesta, després que Òmnium Cultural se n’hagi desmarcat aquest dilluns al matí. En un comunicat, l’Assemblea ha demostrat la resposta positiva de les entitats a la seva crida per sumar-se a la mobilització del 6 de desembre, que començarà a les 12 hores a Pla de Palau, per protestar contra el nou delicte que substituiria el de la sedició i que “suposaria un atac directe als drets fonamentals de llibertat d’expressió i manifestació”.

L’entitat presidida per Dolors Feliu ha assegurat que l’adhesió de 62 entitats “valida la convocatòria i li dona encara més força de participació”. Algunes de les organitzacions que han signat el manifest de l’ANC són el Consell de la República, Debat Constituent, la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, Solidaritat Catalana per la Independència, Meridiana Resisteix i el CDR Nacional.

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha confirmat que no participaran a la manifestació de l’ANC / Òmnium

25 autocars confirmats

L’Assemblea ha assegurat que hi ha 25 autocars confirmats per assistir a la manifestació del 6 de desembre i ha recordat que la llista per adherir-se al manifest contra el nou delicte continua oberta. L’acte polític el presentarà l’exdiputat al Parlament Albano Dante Fachín i hi participaran algunes de les entitats que hi han donat suport, com la FNEC, la Plataforma Antirrepressiva de Barcelona i Ponent, així com Dolors Feliu.

L’ANC insisteix en la importància que “tothom surti al carrer” aquest 6 de desembre per defensar el dret de protesta. El comunicat assenyala que “cap demòcrata pot avalar ni pactar amb l’Estat espanyol un agreujament de la repressió contra les mobilitzacions i accions que ha protagonitzat i que protagonitzarà l’independentisme fins a assolir la nostra llibertat”.

Junts assistirà a la manifestació

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i la presidenta del partit, Laura Borràs, han confirmat la seva assistència a la manifestació contra la reforma del Codi Penal, una protesta impulsada per l’ANC i que ha estat criticada per Òmnium i per ERC. Aquesta decisió de Junt d’enviar els seus dos màxims dirigents orgànics suposa donar suport explícit al relat presentat per l’Assemblea.

Turull i Borràs a la roda de premsa

Òmnium no vol empitjorar la “confrontació entre independentistes”

Aquest dilluns, el president d’Òmnium, Xavier Antich, ha defensat que l’entitat no participarà en la manifestació convocada per l’Assemblea perquè no volen incentivar la “confrontació entre independentistes”. Tot i que insisteix que comparteix “l’objectiu final” amb l’entitat presidida per Feliu, però els retreu que no van parlar amb ells abans de convocar la mobilització.