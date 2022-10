L’ANC celebra l’informe del Consell d’Europa i denuncia les vulneracions de l’Estat

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha celebrat aquest dimarts l’informe del Consell d’Europa i adverteix que seguirà denunciant les vulneracions de drets humans de l’Estat espanyol. “L’Estat espanyol ha vulnerat els drets de llibertat d’expressió de desenes de càrrecs públics de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, molts amb penes de presó com a conseqüència d’aquest exercici”, denuncia l’entitat independentista a través d’un comunicat.

Cartell del Consell d’Europa amb les banderes dels estats membre de fons / ACN

L’ANC assegura que és un pas més

De fet, l’Assemblea assegura que la decisió del Consell d’Europa “és un pas més per a les institucions europees per despenalitzar la dissidència política”. En aquest sentit, expliquen que la decisió presa per l’òrgan europeu se suma a la dels tribunals d’Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i Bèlgica de refusar l’extradició dels polítics catalans exiliats.

L’ANC subratlla que amb aquest informe, el Consell d’Europa declara que la independència no és delicte. De fet, el text redactat per la secretària general del CE, Marija Pejčinović Buric, ja s’ha presentat al Comitè de Ministres europeus. També hi destaca que la llibertat d’expressió és “primordial” per al debat polític i “el funcionament de la democràcia”. “Per tant, qualsevol ingerència sobre aquest dret ha d’estar sotmesa a l’escrutini dels tribunals, especialment aquells que defensen els drets fonamentals”, explica l’entitat independentista en el comunicat.

Sense violència

Davant d’això, l’ANC assegura que la decisió ajuda a la causa independentista catalana, ja que “el document reitera que aquesta condició s’ha d’observar quan no hi ha violència, com és el cas dels presos polítics catalans”. A més, també celebren l’esment a l’informe Cilevics, amb el qual l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va demanar a l’Estat l’alliberament dels presos polítics català. També esmenten que el document relata altres informes i institucions com el Tribunal Europeu de Drets Humans i la Comissió de Venècia. “S’alineen amb l’Assemblea Parlamentària”, explica l’ANC.