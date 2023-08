L’ANC creu que amnistia sense autodeterminació és “contraproduent”

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha mostrat la seva preocupació sobre la possibilitat que Junts per Catalunya i Esquerra acordin amb el PSOE una llei d’amnistia que els porti a renunciar a la independència i ha assegurat que els acords assolits fins ara per a la Mesa del Congrés “són engrunes” perquè “no ens porten a la independència“.

Feliu manifestat en una entrevista a l’ACN que una eventual llei d’amnistia podria ser “contraproduent”, “si no va a redós d’un reconeixement més profund del dret a la llibertat i la independència”. En aquest sentit, ha expressat que “la gran por” és que passi com amb els indults, “condicionats que no es tornessin a reproduir els fets de l’1-O, que es renunciés a exercir el dret a l’autodeterminació”. “Sembla que l’amnistia va en aquesta mateixa via”, ha sentenciat.

La diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i Francesc- Marc Álvaro, diputat d’ERC, durant el ple de constitució de les Corts Generals / ACN – Javier Barbancho

La líder de l’entitat independentista creu que el que ha de plantejar l’independentisme a Madrid és “la independència de Catalunya” i, justament per això, reclama a Esquerra i Junts que posin damunt la taula “un projecte cap a la independència, ja sigui immediatament a través de les majories que hi ha al Parlament, o a les pròximes eleccions, que es poden convocar immediatament amb un efecte referendari de l’1-O”.

Així mateix, ha reclamat un “canvi de xip” als partits independentistes: “Pensàvem que anàvem a fer la independència, no que es pogués parlar català a un lloc d’Europa. Això, si tinguéssim un Estat propi, també ho podríem fer”. “Si s’és decisiu a Madrid, s’ha de ser perquè sigui possible la independència. Semblava que les engrunes i el peix al cove ja els teníem superats, i més després de l’1-O”, ha criticat.

La credibilitat dels partits i la llista cívica

Justament, en les negociacions per a la investidura, La dirigent de l’entitat civil creu que en les negociacions per a la investidura està en joc la “credibilitat” d’ERC i Junts per “fer un projecte per la independència“, ja que ambdues formacions “tenen una ocasió, potser més rellevant que altres vegades”. Tanmateix, adverteix que si aquesta credibilitat es veu posada en qüestió, l’ANC “farà el pas de presentar una nova alternativa”, en la línia de la llista cívica en què treballen, per posar “la independència a disposició de la votació de tots els ciutadans”.

Jordi Turul i Carles Puigdemont en una reunió de l’executiva de Junts a Argelers, a la Catalunya Nord / Europa Press

Certa “esperança” en Puigdemont

D’altra banda, Dolors Feliu ha assegurat que el lideratge del president a l’exili, Carles Puigdemont, en les negociacions de Junts per Catalunya per a la investidura “ens dona certa esperança, perquè és el nostre símbol a l’exili“. Malgrat tot, la presidenta de l’ANC matisa que cal “veure com acaba tot plegat” i deixa clar que estan “en contra de les negociacions de les engrunes, les faci qui les faci”. Pel que fa a la demanda d’un referèndum, que Junts manté damunt la taula de negociació, Feliu rebat que “l’Estat espanyol té totalment tancat l’ordenament jurídic per fer-ho”.