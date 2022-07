L’amnistia i l’autodeterminació es votaran a tots els municipis catalans

La petició d’amnistia i autodeterminació es votarà a tots es plens dels ajuntaments de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa del grup Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació i que té com a participants els diferents partits independentistes ERC, Junts, PDeCAT i la CUP, així com associacions com ara Independents de Catalunya, Municipalistes per la República des de Baix i l’Associació de Municipis per a la Independència. En formen part 200 entitats i de tot tipus de sectors.

David Fernàndez i Quim Forn, entre els impulsors

Els impulsors de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació han estat diferents personalitats. Entre elles hi ha l’exdiputat de la CUP, David Fernàndez i l’exconseller de l’Interior Joaquim Forn.

Segons un comunicat del grup, els comuns han decidit votar favorablement a la proposta, tot i que han matisat que ho faran amb un “sí crític”. Tot i això, també hi ha la opció que s’abstenguin, tot depenent de la realitat social i política de cada municipi. La iniciativa vol fer visible el suport social a la doble demanda d’amnistia i autodeterminació i l’objectiu és que s’aprovi a 800 ajuntaments.

Ajuntament de Sitges

Busquen el suport del 84% dels ajuntaments de Catalunya

Segons el comunicat, els regidors de les formacions polítiques que hi donen suposat són 6.287. Es tracta del 75% de tots els càrrecs electes municipals, del total de 9.069 dels existents. Alhora, l’objectiu és assolir el suport de 800 ajuntaments del país, que seria un 84% de les batllies del país.

Tot i que a la majoria de municipis la votació de l’amnistia i l’autodeterminació es farà a partir del setembre, alguns ajuntaments han aprofitat el darrer ple municipal abans de l’estiu per aprovar el manifest. És el cas d’Arbúcies, Calders, Cassà de la Selva, Granyena de les Garrigues, Gurb, El Perelló, Llagostera, L’Espluga de Francolí, Oristà, Palau d’Anglesola, Pira, Puig-reig o Sant Feliu Sasserra. En tots ells la moció va ser aprovada per unanimitat. En altres municipis l’aprovació s’ha produït amb una clara majoria absoluta: Corbera de Llobregat, Deltebre, Les Franqueses del Vallés, Palau-solità i Plegamans, Palamós, Premià de Mar, Ripoll, Sant Julià de Ramis, Sitges, Tortosa, Torelló i Vilassar de Mar.

Pel que fa a Barcelona, els comuns estan disposats a obrir un procés de transacció de la proposta inicial.