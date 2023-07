L’AMI denuncia que l’ANC els ha “exclòs” de l’organització de la Diada

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha denunciat aquest dimarts que l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) els ha “exclòs” de l’organització de la manifestació independentista de la Diada de l’11 de setembre. En un comunicat publicat aquest dimarts, l’entitat ha lamentat que per primera vegada des de l’any 2012 no participaran en l’organització d’aquesta manifestació tot i haver “sol·licitat reiteradament” una reunió amb l’ANC per assegurar-se que “no s’aprofitaria com a un acte de confrontació”. “No ha estat possible”, s’ha queixat l’entitat.

Tot i denunciar la seva “exclusió” del muntatge de la manifestació de la Diada, l’AMI ha demanat “unitat, diàleg i consens”. “Entenem, com a única forma per defensar la independència de Catalunya, la unitat, el diàleg i el consens. Tots i totes som necessaris per construir aquest país lliure que tant desitgem”, ha assegurat l’entitat en el comunicat. Per això asseguren que “malgrat les circumstàncies” l’AMI va participar en la presentació de la manifestació de la Diada aquest dilluns tot i que “com a convidada i no com a actor principal”. “No sortirà de nosaltres la divisió ni el treball sense fer pinya per la independència de Catalunya. La nostra Diada serà a Barcelona, però també a tots els pobles, viles i ciutats de Catalunya”, ha conclòs l’entitat.

Roda de premsa de presentació del missatge polític i del recorregut de la Diada de l’11 de Setembre de 2023, 03.07.2023 / Mireia Comas

L’ANC lamenta que l’AMI se senti exclosa i compta amb l’ens

Fonts de l’ANC han assegurat en declaracions a El Món que compten amb l’AMI per a la manifestació de la Diada d’enguany. “Estem agraïts pel seu suport ahir i lamentem que se n’hagin sentit exclosos“, han dit aquestes mateixes fonts. Argumenten que el format de la presentació era “diferent” aquest any i hi havia “moltes més entitats” perquè la manifestació s’ha preparat en el marc del Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència. “Es va convidar una seixantena d’entitats i en van venir moltes. A l’AMI se la va convidar com a la resta i hi va ser present”, han explicat aquestes fonts.

A banda, han assegurat que després de les municipals els òrgans de govern de l’AMI “es troben en procés de renovació i es va decidir prioritzar entitats de la societat civil relacionades amb les columnes temàtiques que enguany conformen la manifestació de l’11S”. Tot i així, l’ANC ha insistit que “compta amb l’AMI” per la Diada d’aquest any.