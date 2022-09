L’AMI analitzarà la proposta de l’ANC de declarar la independència el 2023

La Associació de Municipis per la Independència (AMI) s’ha compromès a analitzar durant les pròximes setmanes la proposta de la ANC de declarar la independència en 2023, i ha cridat a “recuperar l’espai de coordinació estratègica de forma àmplia i transversal amb entitats, institucions i partits” independentistes.

Ho ha dit en un comunicat aquest dimecres després que la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, plantegés aquesta proposta en la reunió d’aquest dimarts després de la Diada amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el de la AMI, Jordi Gaseni, i el d’Òmnium, Xavier Antich.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat aquesta tarda al Palau de la Generalitat a Òmnium Cultural, l’ANC i l’AMI per compartir la visió sobre el moment actual del país i del procés d’independència i escoltar les propostes de les entitats. A la trobada hi participen els presidents de les tres entitats, Xavier Antich, Dolors Feliu i Jordi Gaseni, respectivament. Fotografies: Jordi Bedmar

Assegura que va tenir coneixement de la proposta al mateix moment

La AMI ha assegurat que va tenir coneixement del plantejament de la ANC “en el mateix moment de la reunió” i que va convocar després a la seva executiva per a valorar la proposta, que analitzarà en les pròximes setmanes i que Aragonès ha descartat –encara que no el vicepresident de la Generalitat i dirigent de Junts, Jordi Puigneró–.

Demanen un espai de coordinació independentista

L’entitat liderada per Gaseni ha recordat que defensa propostes i accions que parteixin del consens i busquin la unitat d’acció, i ha demanat treballar per la independència buscant una estratègia i terminis de forma consensuada entre els actors independentistes, així com “fugir de la situació de bloqueig dels últims anys, que ha frenat el camí cap a la independència”.

“Com a principal actor del procés en els últims anys, el món municipal creu que és molt important comptar amb el màxim de sensibilitats i per això reitera que s’ha de recuperar l’espai de coordinació estratègica”, ha afegit la AMI, que ha aprofitat per a cridar a la mobilització l’1 d’octubre per a commemorar el cinquè aniversari del 1-O.