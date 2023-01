Acord per la Independència critica la protesta del 19-G: “No aporta res”

La plataforma Acord per la Independència ha confirmat que no assistirà a la manifestació d’aquest dijous, 19 de gener, contra la cimera hispanofrancesa que se celebra a Barcelona perquè considera que “no aporta res” i, de fet, creu que tindrà un efecte contraproduent. En un comunicat, l’associació torna a fer una crida als polítics a executar la DUI. A més, Acord per la Independència insisteix que la “clau de qualsevol canvi polític a Catalunya és exclusivament en mans dels catalans i les catalanes”.

Una manifestació contraproduent

La plataforma explica en el text que creuen que la manifestació serà contraproduent, ja que “no canviarà res” de la situació a Catalunya, però “servirà per cremar més uns ciutadans que estan farts de sortir al carrer per reivindicar un dret guanyat a les urnes el 2017”. Refermen la seva convicció que “l’eina del canvi” està en la ciutadania i insisteix que es poden produir canvis polítics si es treballa de manera conjunta per a un objectiu “que va més enllà de declaracions vàcues cada cop que passa alguna cosa que no agrada”.

La plataforma critica que Aragonès assisteixi a la cimera perquè va “a fer no se sap ben bé què” | ACN

Un ressò escàs internacionalment

Els membres de la plataforma estan convençuts que aquesta protesta, convocada per les entitats sobiranistes, tindrà un ressò escàs internacionalment perquè la trobada té lloc en un espai “tancat amb pany i forrellat”. La cimera entre els presidents espanyol i francès, Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, se celebrarà al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i Acord per la Independència assegura que “no cal escridassar els dos països que ens tenen emmanillats”. De fet, creuen que qui ha de rebre el rebuig de la societat ha de ser el president del Govern, Pere Aragonès, que assistirà a la part protocol·lària de la cimera hispanofrancesa; així com el seu executiu perquè, diuen, hi van “a fer no se sap ben bé què”. Per ells, l’assistència d’Aragonès a la trobada Sánchez-Macron “és una mostra més del vassallatge a què s’ha entregat aquest govern, que ja no representa la majoria dels ciutadans d’aquest país”.