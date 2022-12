Acord per la Independència precipita la presentació de la ponència política

La nova plataforma política per impulsar una llista electoral sense els partits, Acord per la Independència, ha decidit prémer l’accelerador i farà pública la seva ponència política aquest diumenge. El text s’havia de donar a conèixer en un acte que es batejarà com a Congrés Nacional Independentista i que encara no té data. Però davant l’allau de peticions que assegura que ha rebut, el col·lectiu, que va néixer no fa ni una setmana impulsat per la patronal Anem x Feina entre d’altres grups, ha decidit precipitar la presentació de la ponència i la publicarà a la seva web aquest diumenge.

Web d’Acord per la Independència, on aquest diumenge es penjarà la ponència política

Segons un nou comunicat de la plataforma, la decisió es pren perquè “la ciutadania conegui quina serà la seva línia d’acció des de l’inici”. I malgrat que encara no es coneix aquesta ponència, que es podrà consultar a partir de demà a la web de la plataforma, Acord per la Independència ja n’avança part del contingut i llança un dard als partits independentistes, els quals acusa de falta de sinceritat. Per això, anuncien, en la ponència “s’estableix la necessitat d’incorporar un nou discurs i tarannà a l’escena política que es basi en la veritat i honestedat que eradiqui la crisi de valors i la realitat esbiaixada provocada pels representants actuals”.

Validesa de la llei del referèndum del 2017 i DUI

Amb les pistes que fan públiques avui, se sap ja que Acord per la Independència, que es defineix com a moviment polític hereu del

mandat de l’1 d’octubre, aspira a fer servir la llei 19/2017 del referèndum d’autodeterminació declarada inconstitucional pel TC, “la qual es reconeix com a element jurídic vàlid que empari al poble de Catalunya com a únic titular de la sobirania nacional” i que consideren que “dona legitimitat” a la seva ponència. Per això, com era previsible, apunten que tindran en el seu full de ruta la declaració unilateral d’independència “com a acte de sobirania parlamentària ineludible quan sigui necessari“. També defensen la utilització de tota mena de “fets consumats”.

Contra la “corrupció sistèmica”

La ponència defensarà també “combatre la corrupció sistèmica que sosté el sistema clientelar i de mercadeig que és a dia d’avui la política catalana”, declarar el català i l’aranès com a úniques llengües oficials, reconèixer nacionalment els Països Catalans i promoure la reivindicació de la independència internacionalment.

L’eina de tots aquests objectius, seria una llista electoral independentista sense els partits perquè no tenen la intenció de “fer política ideològica”, sinó només d’assolir la independència, preservar la llengua i la cultura del país i denunciar la corrupció sistèmica partidista dels òrgans de govern i de l’administració catalana”. La voluntat d’Acord per la Independència és que totes les entitats i persones que discrepen de l’estratègia política actual dels partits independentistes s’adhereixin a aquest projecte, que esperen que acabi sent el de la llista que tingui el suport, per exemple, de l’ANC.