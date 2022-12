Acord per la Independència crida a votar llistes “alternatives” en les municipals

La plataforma Acord per la Independència vol que la batalla comenci ja en les eleccions municipals que es faran el maig de l’any que ve. Ho deixa clar en al seva ponència política, que ha donat a conèixer aquest diumenge, després d’anunciar ahir que n’avançava la publicació a causa de l’allau de peticions rebudes. Inicialment, la plataforma presentada la setmana passada, volia presentar la ponència en un Congrés Nacional Independentista, un acte presencial que encara no tenia data prevista. Però la publicació del comunicat en què anunciaven la seva existència va provocar una gran quantitat de sol·licituds perquè detallessin els seus plans, de manera que aquest dissabte van fer públic que avui penjarien la ponència a la seva web. I és en aquest escrit on plantegen una crida a votar llistes “alternatives” en les primeres eleccions que hi ha marcades al calendari, les municipals del 2023.

Imatge de la ponència política d’Acord per la Independència, publicada a la seva web

Tot i deixar clar que “Acord per la Independència no és una opció municipalista”, sí que consideren que “els fonaments de la nació catalana neixen a cadascun dels seus pobles i ciutats”. Per aquesta raó, demanen als electors independentistes que no votin els partits independentistes que actualment són a les institucions sinó “alternatives municipals clarament independentistes”. Per als impulsors d’Acord per la Independència, les formacions que tenen representació ara mateix formen un “sistema de partits processistes hereus de la Transició del 1978”. Per tant, la ponència de la plataforma deixa clar que donarà “suport a actuacions i reivindicacions fetes des de el món municipal encaminades a lluitar per l’alliberament de Catalunya i assolir la independència”.

Presentaran candidatura a la presidència de la Generalitat

De tota manera, com ja avançava en el manifest de presentació i en el comunicat d’ahir, el full de ruta d’Acord per la Independència com a tal passa per una llista independentista sense els partits que aspira a presentar-se a les pròximes eleccions al Parlament –que de moment no tenen data–, on posaran rumb a una declaració unilateral d’independència “quan sigui necessari”. El seu objectiu, doncs, és el compliment del mandat del referèndum de l’1-O del 2017. Per això, “independentment dels diputats aconseguits per aquesta candidatura, Acord Nacional per la Independència presentarà la seva candidatura a la presidència de la Generalitat, amb el ferm objectiu d’assumir totes les responsabilitats possibles com a càrrecs electes”, anuncia la ponència.

Per als creadors d’Acord per la Independència i de la llista cívica formada per independents que vol impulsar, els “actuals gestors de les institucions catalanes” estan en una situació d'”il·legitimitat” perquè no han fet efectiu el mandat de l’1-O. Per això, asseguren que ells estan “disposadet a ocupar aquestes institucions i utilitzar tots els seus mecanismes i recursos per aplicar el resultat del referèndum de l’1 d’octubre del 2017, tot assumint els fets i conseqüències que se’n derivin”.

Contra el “discurs esbiaixat” dels partits independentistes els darrer anys

La ponència publicada també acusa els partits independentistes d’haver sotmès el país, durant els darrers anys, “a un discurs esbiaixat de la realitat però que ha calat com un dogma de fe en gran part de la població independentista”. En aquest sentit, Acord per la Independència promet un “nou discurs i tarannà que es basarà en l’absoluta honestedat, educació, empatia i correcció per denunciar la mentida i l’engany al qual és sotmès el poble català de manera continua per part de la classe política”.

Malgrat la duresa amb què es refereix als partits independentistes, la plataforma vol establir “sinergies amb altres forces polítiques i organitzacions que treballin per la declaració d’independència”. Aquest plantejament obeeix a la idea que la població “només farà el pas definitiu cap a la independència si veu que partits polítics de diferents sensibilitats acompanyats per associacions empresarials, sindicats, fundacions públiques i privades, moviments culturals i socials, etc… empenyen cap a la mateixa direcció”. Per això, creuen que s’han d’establir “ponts, diàleg i sinergies amb qualsevol grup que vulgui la independència del nostre país, però fent pales que l’única possibilitat i via davant l’estat espanyol és la declaració unilateral d’independència”.