VÍDEO | Acció sorpresa de l’ANC a la Plaça Sant Jaume

Nova acció sorpresa de l’Assemblea Nacional Catalana per la Diada 2022, aquest cop a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Hi han desplegat una pancarta de 27×9, és a dir, 243 m2, que s’ha pogut veure des dels edificis col·lindants. De fet, les dimensions de la pancarta són tan grans que l’ANC ha pogut fer fotos i gravar el següent vídeo perquè es veiés la perspectiva d’aquesta pancarta juntament amb l’skyline dels edificis del barri Gòtic.

Aquesta no és la primera pancarta que penja l’ANC per la Diada d’aquest diumenge. Dilluns l’entitat va publicar un vídeo on es veu com es desplega una pancarta sorpresa al Passeig de Colom. Aquest és un dels punts per on passarà la manifestació de la Diada d’aquest diumenge, que anirà des del Paral·lel fins a l’estació de França. Concretament la pantalla està penjada a l’edifici número 23 del Passeig de Colom i té per lema “Ganes de veure’ns als carrers. Torne’m-hi per vèncer. Independència“.

La pancarta es mantindrà en aquest lloc fins el pròxim diumenge un cop passi la manifestació de la Diada per davant de l’edifici. L’altra pancarta, la de la Plaça Sant Jaume, es va desplegar momentàniament i ja s’ha recollit.

Les accions que es faran a l’exterior

Les assemblees exteriors de l’ANC a Bèlgica, els Països Baixos, Anglaterra, França, Estats Units i Mèxic també organitzen accions durant la Diada. Els actes tindran lloc entre el dia 10 i l’11 de setembre. En aquestes ubicacions es combinaran tradicions catalanes amb la reivindicació del dret d’autodeterminació i la independència del país. A Bèlgica s’ha organitzat un homenatge al Marquès de Rubí, “figura

cabdal” de l’exili després de la caiguda de Barcelona el 1714. Es farà a la fortalesa medieval d’Anvers

Het Steen i s’hi cantaran els Segadors.

A París es farà una manifestació a la Place de la République i a Niça es farà un picnic amb intercanvi de llibres. A Anglaterra hi ha preparat un gran acte a Londres amb una conferència sobre les Rutes per la Llibertat i actuacions musicals, balls tradicionals i castells. En aquest acte hi participarà el vicepresident de l’Assemblea, Jordi Pesarrodona.

Als Països Baixos també hi ha organitzada una marxa de barques portant estelades, una classe de sardanes i un dinar popular. La Diada també arriba als Estats Units, on hi haurà trobades a Washington, Minnesota i Dallas, i a Mèxic.