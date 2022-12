Els 10 moments de la política catalana del 2022

La política catalana ha deixat enguany moments que quedaran gravats en la història de Catalunya. Ha estat un any polític convuls, complicat pel que fa a l’aritmètica parlamentària malgrat que no hi han hagut eleccions. L’any polític ha estat marcat per una greu crisi de Govern que ha acabat amb la seva ruptura, pels atacs continus dels tribunals espanyols a la immersió lingüística, per les crisis internes dels partits i per unes negociacions molt tenses entre l’Estat i la Generalitat. També per l’incompliment del govern espanyol de reunir la taula de diàleg abans d’acabar l’any i pel distanciament sense remei dels dos principals partits independentistes degut a la falta d’una estratègia comuna per assolir la independència. Aquest any s’ha obert una nova etapa -no menys cruenta- d’un procés que els mateixos independentistes voldrien deixar ja enrere. Mentrestant, la repressió i l’exili segueixen, amb inhabilitacions i suspensions de presidentes del Parlament

Retirada de l’escó a Pau Juvillà

Una de les primeres polèmiques de l’any va ser la retirada de l’escó al diputat de la CUP Pau Juvillà després que ho ordenés la Junta Electoral Central a principis de gener un cop el diputat anticapitalista va ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a sis mesos d’inhabilitació. El delicte? Negar-se a retirar els llaços grocs del seu despatx de la Paeria de Lleida. En el moment que se li va retirar l’escó, la sentència no era ferma. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, defensava llavors que se li havia de mantenir l’escó, però finalment la JEC va aconseguir el seu propòsit i l’acta de Juvillà va ser retirada.

Entre els intents de l’independentisme de frenar aquesta retirada de l’escó hi va haver un dictamen aprovat pel Parlament a favor de continuar considerant Juvillà com a diputat. No hi va participar la CUP com a protesta contra la decisió de Borràs de no permetre que el diputat exercís el vot delegat. Pocs dies després, la web del Parlament es va actualitzar ja sense l’acta de Pau Juvillà amb l’argument de la protecció del funcionariat. Això va provocar l’enuig de la CUP, ERC i els comuns contra la presidenta del Parlament i que va comportar tot un seguit de retrets estèrils.

Pau Juvillà, a l’entrada del TSJC/Jordi Borràs

El Parlament aprova la nova llei del català

El 21 de gener del 2022 el TSJC va fer ferma la sentència que obliga les escoles catalanes a impartir un 25% de les classes en llengua castellana. El tribunal va donar dos mesos al Govern per fer complir una sentència que és un atac frontal al model d’escola catalana i a la immersió lingüística establerta des del govern de Jordi Pujol. Com a reacció a la sentència, ERC, Junts, el PSC i els comuns van tirar endavant la coneguda com a llei del català, on la nostra llengua queda definida com a llengua vehicular. El rebuig va ser immediat a la comunitat educativa i a bona part de la societat catalana, ja que la llei deixa la porta oberta a que també sigui llengua vehicular el castellà. De fet, la CUP va considerar-la una “sentencia de mort” a la immersió i Junts va recular i es va desmarcar de l’acord inicial per l’oposició que es va trobar. Finalment, però, Junts s’hi acabaria sumant després de setmanes d’intenses negociacions.

No seria fins el 24 de maig que PSC, ERC, Junts i els comuns arribarien a un acord oficial per fixar el català com a la llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu i la d’ús normal en l’acollida de l’alumnat nouvingut. El controvertit text, però, inclou que “el castellà serà emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre”. Així, es va delegar en els projectes lingüístics l’ús del castellà a l’aula, eludint percentatges. La llei, però, està sent revisada pel Tribunal Constitucional després que el TSJC hagi presentat una qüestió d’inconstitucionalitat.

Afer Pegasus

El 18 d’abril va ser el dia que es va conèixer l’escàndol més gran d’aquest 2022. Va ser el dia que va sortir a la llum un informe molt alarmant d’un grup d’investigació de la Universitat de Toronto, el ja famós The Citizen Lab. El document mostrava com l’Estat espanyol havia estat espiant durant 5 anys 65 persones vinculades a l’independentisme català a través dels programaris informàtics israelians Pegasus i Candiru. La llista d’afectats és notòria, amb advocats, polítics, moviments socials i tot el seu entorn. L’informe ho va fer saltar tot pels aires i de seguida van comparèixer el president Aragonès i el llavors vicepresident Puigneró. L’escàndol va acabar amb el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban. Les reaccions d’Europa tampoc no es van fer esperar i Brusel·les va estirar les orelles de l’Estat espanyol i va posar en marxa una investigació. De fet, l’escàndol va ser tan gran que fins i tot s’ha acabat creant la comissió de Pegasus al Parlament Europeu, mentre al Congrés encara no s’ha permès.

A mesura que avançaven els dies, el CNI va començar a admetre els fets i la premsa es va esmerçar en desvetllar com la policia espanyola havia comprat aquests programes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, fins i tot va justificar-se a un ple amb una afirmació que va exasperar l’independentisme. “Què ha de fer un Estat quan algú declara la independència?”, va dir la ministra, fet que va provocar que Aragonès i ERC demanessin el seu cap a Pedro Sánchez.

A principis de novembre, el Parlament Europeu va presentar l’esborrany d’un informe que apunta que el programari de l’empresa israeliana NSO hauria costat sis milions a l’Estat i hauria servit per espiar un total de 65 independentistes. L’Estat espanyol n’ha reconegut fins ara només 18.

Tensió entre el govern espanyol i el Govern per la taula de diàleg

L’afer Pegasus va fer esclatar pels aires, momentàniament, les relacions entre el Govern i el govern espanyol. A banda, a l’abril feia mesos que no es reunia la taula de diàleg i hi havia un cert malestar en el Govern. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, es van reunir finalment per abordar el conflicte. Vilagrà li va demanar dimissions i explicacions i a la sortida va avisar que la trobada no havia anat bé. Setmanes més tard, el 22 de juny, Vilagrà i Bolaños van tenir una nova reunió a Madrid per estudiar un acord amb la intenció de restablir el diàleg. Van prometre una reunió entre presidents abans de l’1 d’agost, que finalment es va concretar per al 15 de juliol. Després es va anunciar la data de la única reunió de la taula de diàleg d’aquest 2022, d’on en va sortir un acord per avançar cap a la desjudicialització del procés. Es materialitzaria més endavant amb la reforma del Codi Penal.

Laura Vilagrà i Félix Bolaños a la reunió sobre el Catalangate / Govern

Nova direcció a Junts per Catalunya

La marxa de Jordi Sànchez com a secretari general de Junts per Catalunya pel malestar intern dins del partit es va produir el 2 d’abril. Així, el partit de Carles Puigdemont, va començar una nova etapa que es concretaria més endavant al Congrés del partit. Després de la dimissió de Sànchez, va ser públic i notori que Jordi Turull volia encapçalar el partit, però es va trobar amb el problema que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, també volia liderar la formació. Després de setmanes d’intenses negociacions, el sector de Turull i el de Borràs van arribar a un acord: Turull va assumir la secretaria general i Borràs la presidència. El pacte també va incloure un repartiment de les funcions executives i de la direcció al 50%. Tot plegat es va ratificar al congrés d’Argelers el 3 de juny, malgrat que ha acabat tenint més pes el sector turullista, com s’ha vist en les eleccions territorials del partit.

Suspensió com a presidenta del Parlament de Laura Borràs

Quan Laura Borràs va ser escollida presidenta del Parlament de Catalunya se sabia que tenia una causa pendent per suposats fraccionaments de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. L’article 25.4 del reglament de la cambra, que especifica que el Parlament ha de suspendre aquells diputats que tinguin un judici oral i obert per presumpta corrupció i que finalment s’ha aplicat a Borràs, ha acabat de crispar la relació amb ERC. El Parlament va aprovar la suspensió de la presidenta amb els vots d’ERC i la CUP i d’aquesta manera la cambra va quedar en situació d’interinitat. Borràs es va negar a dimitir per escollir una nova presidenta com els partits l’hi havien demanat per no deixar Alba Vergés com a presidenta en funcions. La situació segueix enquistada a les portes del 2023 i Vergés continua sent la cara visible de la cambra.

El xoc amb l’Aragó pels Jocs d’hivern del 2030

El 25 de març el Govern de la Generalitat i de l’Aragó van presentar una candidatura conjunta per acollir els Jocs d’Hivern del 2030. Un cop segellats els detalls tècnics i el repartiment de les activitats, l’Aragó va recular, va queixar-se de la distribució de les competicions i va assegurar que no signaria aquesta candidatura conjunta si no era “d’igual a igual”. El Comitè Olímpic Espanyol va donar la raó a Catalunya, que va insistir que ja havien arribat a un acord, però el president de l’Aragó, Javier Lambán, va continuar amb la seva negativa. L’estira i arronsa va durar fins a l’agost i Catalunya fins i tot es va oferir a presentar-se en solitari en cas que l’Aragó no canviés el seu posicionament. Catalunya ja preparava una doble consulta als territoris afectats, però la impossibilitat de sumar l’Aragó la va dinamitar. A hores d’ara el COI continua buscant un emplaçament per als Jocs d’Hivern del 2030 sense Catalunya sobre la taula.

L’afer Dalmases

L’últim trimestre hem viscut d’a prop la polèmica de Francesc de Dalmases, que va deixar la vicepresidència de Junts després que els mitjans publiquessin que havia intimidat la subdirectora del programa de TV3 ‘Preguntes Freqüents’ el 9 de juliol. Un informe intern elaborat per Magda Oranich va ratificar aquesta intimidació i va aixecar polsim a Junts. Oranich va acusar Borràs d’haver-la coaccionat perquè elaborés un informe favorable i això va donar lloc a una disputa interna intensa, amb acusacions entre uns i altres. Es va tancar amb la dimissió del vicepresident i la posterior multa de 600 euros de la Mesa del Parlament. També va rebre una amonestació pública per haver vulnerat el Codi de conducta un cop es va fer públic el dictamen de la Comissió de l’Estatut del Diputat aprovat pel PSC, ERC, la CUP i els comuns. Actualment Dalmases continua de baixa per problemes de salut derivats d’aquest cas.

El diputat de Junts Francesc de Dalmases durant la comisisó de la CCMA al Parlament Data de publicació: divendres 16 de setembre del 2022, 10:29 Localització: Barcelona Autor: Guillem Roset

Sortida de Junts del Govern i nou executiu

Eren gairebé les 23h de la nit d’un 27 de setembre quan el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, va amenaçar el president de la Generalitat amb una qüestió de confiança de la qual fins llavors no s’havia parlat. Va ser en el debat de política general, després de setmanes d’amenaces de Junts amb sortir del Govern si ERC no complia l’acord d’investidura. Aquest acord establia la unitat d’acció independentista al Congrés, un nou espai de coordinació independentista i que a la taula de diàleg hi puguin assistir membres que no siguin només del Govern. Va ser el primer pas cap al trencament. La direcció de Junts va convocar una consulta interna amb la militància on es va decidir sortir del Govern després de dies de campanya dels partidaris de sortir i dels que preferien quedar-se.

Les paraules de Batet van provocar de retruc que Pere Aragonès cessés el seu segon, el vicepresident Jordi Puigneró, per manca de lleialtat. Puigneró sabia que Junts presentaria una qüestió de confiança i no va informar el president, el que va fer que Aragonès perdés la confiança en el seu vicepresident. Tot això va traduir-se en la marxa de Junts del Govern després d’una relació complicada amb ERC de set anys.

Reforma Codi Penal

L’any s’ha tancat amb una polèmica reforma del Codi Penal que s’ha presentat com la consolidació del pacte que els dos governs van fer el passat mes de juliol en el marc de la taula de diàleg. El govern espanyol, amb l’objectiu de “pacificar” Catalunya, va començar una reforma del Codi Penal exprés que ha provocat una lluita al Congrés. S’ha acabat reformant la sedició i la malversació -delictes pels quals van ser condemnats els líders del procés-, però també el delicte de desordres agreujats. Això ha provocat un gran rebuig a diferents sectors, entre els quals les entitats independentistes i partits com Junts i la CUP. La reforma inclou el concepte “intimidació”, el que per les entitats i partits independentistes contribuirà a una major repressió de l’Estat al moviment independentista.