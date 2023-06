Ja es poden presentar les candidatures per al Secretariat Nacional de l’ANC

El Secretariat Nacional de l’ANC comença una nova etapa amb cares noves, ja que han quedat diverses places bacants arreu del territori. És per aquest motiu que des d’avui, dimarts 6 de juny, queda obert el termini per presentar la teva candidatura i poder formar part del procés democràtic. Aquest termini es mantindrà obert fins diumenge 11 a última hora del dia: a les 23.59 hores.

Les eleccions que decidiran quines persones ocuparan les vacants actuals tindran lloc des del dijous 13 de juliol a les 00 hores de la nit fins dilluns 17 de juliol a última hora. Durant aquest període de temps, totes les persones que estiguin inscrites a l’ANC podran exercir el seu vot a través d’un espai a la pàgina web de l’Assemblea. I, per tal de mantenir el rigor en la votació, la Junta Electoral es constituirà com a mesa electoral. D’aquesta manera s’asseguren que la votació no es vegi afectada i no hi hagi cap modificació en l’escrutini.

Amb aquest procés democràtic, des de l’ANC pretenen cobrir diverses places que han quedat lliures. Entre elles es busca tretze nous responsables als blocs territorials, tres persones per al bloc nacional, dues per al bloc sectorial i dues per al bloc jove. Un cop totes les candidatures estiguin seleccionades, els electors podran saber més dels candidats els dies previs a la celebració de les eleccions.

Quins requisits ha de complir la candidatura?

Ara bé, per poder presentar-te al Secretariat Nacional cal complir certs requisits: