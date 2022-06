El PP obté majoria absoluta a Andalusia i liquida l’hegemonia del PSOE

El PP ha obtingut la majoria absoluta en les eleccions andaluses que s’han celebrat aquest diumenge, assolint almenys 55 escons, 26 més que en els darreres autonòmiques, segons una enquesta de GAD 3 per encàrrec de diversos mitjans. D’acord amb les enquestes a peu d’urna, es confirma un clar retrocés del PSOE en el que havia estat el seu feu. El veterà Juan Espadas aconseguiria menys de 30 escons, al voltant de 28, cinc menys dels que van obtenir els socialistes en les darreres autonòmiques del 2018. És el pitjor resultat de la història dels socialistes a Andalusia. Els sondejos també confirmen la desaparició de Cs, que es quedaria fora del parlament andalús.

La ultradreta de Vox, liderada per Macarena Olona, creix, però no fa amb la intensitat esperada, i de 12 escons passaria a 14. L’esquerra, que ha concorregut dividida entre les opcions de Por Andalucía i Adelante Andalucía, retrocedeix. La coalició de Podemos, Izquierda Unida i Más País obtindria cinc escons i Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez, n’aconseguiria entre dos o tres. En els anteriors comicis, anant junts, havien aconseguit 17 escons, mentre que ara trauria vuit escons en el millor dels pronòstics.

Es confirmen les enquestes que pronosticaven el triomf del PP

Els sondejos a peu d’urna vénen a confirmar el resultats de diverses enquestes que en les darreres setmanes indicaven que es produiria un ascens del PP que suposaria la pèrdua per part del PSOE de l’hegemonia en un dels seus feus més tradicionals. El suport del PP a Andalusia remou la Moncloa perquè es consideren un examen a la coalició del govern espanyol. Després d’Andalusia, els populars d’Alberto Núñez Feijóo veuen més a prop un triomf a les properes eleccions generals.

Juan Espadas, el candidat del PSOE, votant / EP

Moreno Bonilla ha fet una campanya de to presidencialista, en la qual el PP ha ocultat les seves sigles. El candidat popular ha venut una imatge de rostre amable i de to moderat, distanciant-se de l’opció de Vox, que defensa la fi de l’estat de les autonomies i es presenta amb un discurs xenòfob i contra el feminisme i les polítiques pel col·lectiu LGTBI. El PP ha centrat els missatges de campanya en parlar d’economia i promoure la idea d’un boom econòmic a Andalusia, per diversos indicadors positius en relació a altres comunitats autònomes, que molts dels seus contrincants neguen. Només confirmar-se els resultats dels sondejos a peu d’urna, Moreno ha arribat a la seu del PP a Sevilla acompanyat de la seva dona i ha fet unes breus declaracions a la premsa a la porta de l’edifici.

La participació ha arribat al 44,52% fins a les 18.00 hores, fet que suposa 1,95 punts menys que en els comicis celebrats el desembre del 2018, quan es va situar en el 46,47%, segons les dades facilitades pel conseller de Presidència, Administració Pública i Interior, Elías Bendodo, amb el 100% de les taules comptabilitzades. Aquesta dada contrasta amb la participació fins a les 14.00 hores, quan amb el 34,25% se superava en 4,33 punts la registrada als comicis de fa tres anys i mig. Els darrers dies havia crescut la preocupació per una baixa participació a causa de la calor i el temps de platja.