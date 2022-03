Clara Ponsatí demana més mà dura contra Rússia

L’eurodiputada de Junts i Lliures per Europa Clara Ponsatí ha reclamat més mà dura contra Rússia i Vladímir Putin davant la invasió d’Ucraïna. “El nostre deure és ajudar Ucraïna perquè estan patint una agressió intolerable”, ha defensat en el debat sobre el conflicte al ple del Parlament Europeu. Ponsatí ha defensat que “els principis del sistema internacional han de ser respectats” i entre aquests la integritat territorial, tenint en compte que “no es permeten invasions per canviar fronteres”, i també el dret a l’autodeterminació dels pobles. Ponsatí també ha apostat per la resolució dels conflictes per mitjans democràtics.

La europarlamentària catalana ha reconegut que “la UE ha reaccionat” davant l’actual crisi, però ha afegit que “cal fer més”. En aquest sentit,, Ponsatí ha dit que “s’ha d’accelerar l’ajuda militar” a Ucraïna i que no s’ha de dubtar perquè “s’estan cometent crims de guerra”. Així doncs, Ponsatí ha animat a “ajudar els refugiats més i millor”. L’eurodiputada també ha assegurat que cal “aturar les importacions de Rússia”, tal i com ja ha fet a nivell energètic els EUA, i “ampliar les sancions”.

Ponsatí ha reconegut que la UE “és lider en sancions contra els oligarques”, però ha considerat que “això no és suficient”. La seva formació defensa que “les sancions també han d’apuntar als buròcrates i els nivells més alts de l’estat rus”. Ponsatí ha afegit que “hem d’estendre la nostra pressió als aliats de Putin, aquells que promouen l’autocràcia a les nostres fronteres i fins i tot dins de la UE”. “Hem despertat demostrem que podem ser millors”, ha reblat l’eurodiputada.

Aquesta declaració de Ponsatí al Parlament Europeu arriba després que els darrers dies s’hagin dirigit crítiques contra l’independentisme català per suposades connexions amb la Rússia de Putin. La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, va dir ahir al Parlament de Catalunya que hi ha un intent de “desprestigiar” el president a l’exili, Carles Puigdemont, amb aquest assumpte. Els crítics amb Pugidemont l’acusen d’haver fet declaracions beneficioses per a Putin en el conflicte del Donbass.