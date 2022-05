Un sondeig de ‘La Vanguardia’ diu que Pegasus erosiona la majoria del 52%

Un sondeig de La Vanguardia publicat aquest dissabte indica que enmig del cas Pegasus la majoria independentista al Parlament de Catalunya es mantindria, però que es veuria erosionada, bàsicament per la pèrdua de pes de JxCat. Segons publica el diari aquest vespre, el PSC tornaria a guanyar les eleccions, amb tres escons més que els actuals. En canvi, la majoria independentista es quedaria a les portes de perdre la majoria absoluta, segons el rotatiu, que indica que aquests resultats serien els que hi hauria si les eleccions se celebressin avui, enmig de l’escàndol d’espionatge a desenes d’independentistes.

El sondeig de La Vanguardia l’ha elaborat l’empresa Ipsos entre els dies 9 i 12 de maig. L’enquesta situa el PSC al capdavant, amb 36 escons, seguit d’Esquerra, que manté els 33 del 2021, encara que amb mig punt menys. Més enrere se situaria Junts, que cauria quatre punts i set escons. Entre les formacions independentistes només avançaria la CUP, amb un punt i un escó, fins a un total de 10. El resultats dels anticapitalistes salvaria la majoria independentista.

Cs es quedaria amb tres diputats

L’enquesta mostra l’ascens general del PP, que duplicaria els escons, de tres a set, però encara quedaria per darrere de l’extrema dreta de Vox, que millorarien el seu resultat en més d’un punt i mig i afegirien un diputat als actuals, i arribarien als 12. Cs es quedaria amb tres escons, els Comuns sumarien un diputat més, mentre que el PDeCat no tindria cap possibilitat d’aconseguir representació.

Segons l’enquesta, un de cada tres catalans aprova la gestió del Govern, davant d’un 40% que la suspèn. Per la seva banda, l’avaluació de Pere Aragonès com a “bon president per a Catalunya” se situaria en un 37% dels consultats. L’enquesta també explora l’impacte del Catalangate i el suport a la taula de diàleg amb el govern espanyol. Segons el sondeig, un 60% aposta per mantenir el diàleg amb l’executiu de Pedro Sánchez, un 53% no creu justificat l’espionatge, només un 34% demana la dimissió del president del govern espanyol.