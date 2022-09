Rovira diu que la falta d’estratègia conjunta no ha d’afectar el Govern

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha assenyalat aquest dissabte que la falta d’estratègia independentista conjunta que critica Junts “hauria d’afectar el mínim” al Govern. És la reacció d’ERC al fet que aquesta setmana el partit de Laura Borràs hagi condicionat la seva continuïtat al Govern al compliment de l’eix nacional pactat en l’acord d’investidura de Pere Aragonès. En una entrevista amb Europa Press, Rovira ha fet una crida a la “responsabilitat” de Junts i ha defensat que el Govern té el repte prioritari d’afrontar la crisi econòmica i la falta de subministraments.

En aquest sentit, Rovira ha explicat que la seva formació està a l’espera de conèixer les propostes de Junts per resoldre la situació. També ha avançat que es reuniran en els pròxims dies per parlar sobre els incompliments que planteja Junts. Tot i així ha volgut “apel·lar a la sensibilitat del moment” per aparcar les diferències al Govern. Per a la dirigent republicana, estar a l’altura de la situació “també forma part de l’estratègia independentista”, i això és el que ERC vol fer entendre a Junts, segons diu en aquesta entrevista.

Rovira també ha demanat separar l’acció del Govern de la dels grups parlamentaris al Congrés, ja que Junts també critica la falta de coordinació dels partits independentistes a la cambra baixa espanyola. “Una cosa és el Govern i una altra són els grups parlamentaris en el Congrés”, ha resolt. “No se’ns pot dir que el Govern no funciona perquè l’espai de consens estratègic independentista no està funcionant”, ha lamentat Rovira, que ha aprofitat per recordar que aquest espai no només està format per ERC i Junts, sinó també per altres partits independentistes com la CUP i les entitats sobiranistes.

Esperen convèncer Junts que cal rellevar Borràs

Rovira ha assegurat que parlaran del relleu de Laura Borràs a la presidència del Parlament amb Junts en els pròxims dies. “Crec que és el principal punt ara mateix de tensió entre Junts i ERC”, ha assenyalat per justificar que en la reunió no es parli únicament de l’auditoria de Govern que ha fet la formació de Borràs. La dirigent republicana ha avançat que demanaran a Junts que busquin un relleu a Borràs perquè el Parlament necessita una presidència “hàbil”.

En cas que Junts es negui a substituir Borràs, Rovira ha assegurat que continuaran “explorant la possibilitat que Junts es mogui” i “la realitat es vagi imposant per si mateixa”. “El que volem és fer entendre a Junts que és molt millor per a tots no forçar la situació i que les institucions democràtiques del país es mereixen que hi hagi un relleu ordenat, tranquil i segur”, ha conclós.