Junts acusa ERC d’estar “instal·lada en la incompetència institucional”

Junts per Catalunya ha llançat un dard enverinat a ERC en una roda de premsa en què s’ha erigit en “la garantia de bona gestió municipalista”. “Votar Junts és la garantia de bona gestió davant una ERC instal·lada en la incompetència institucional i davant un PSC que vol convertir les municipals en una volta de les eleccions espanyoles”, ha etzibat el portaveu del partit, Josep Rius. El portaveu ha assegurat que no permetrà que el PSC “sucursalitzi les eleccions municipals” com tampoc que “ERC traslladi als municipis el desgavell institucional que està demostrant el president Aragonès a la Generalitat”.

El partit de Jordi Turull ha lamentat la deriva del Govern d’Aragonès, que està “institucionalitzant la incompetència de forma transversal”. De fet, Rius ha citat diversos àmbits on creu que s’està demostrant aquesta “incompetència”: en la sequera, la polèmica per les oposicions caòtiques i la gestió de Rodalies -que encara gestiona el govern espanyol-. En aquest sentit, el portaveu ha assegurat que “Junts ha demostrat la seva vocació de govern i la seva responsabilitat” amb la llei contra la sequera que es va aprovar la setmana passada al Parlament.

El portaveu de Junts, Josep Rius, durant una atenció a mitjans a la seu del partit | ACN

S’atribueixen la proposta d’acord de país pel que fa a Rodalies

Rius ha celebrat que el president Aragonès hagi demanat un acord de país per exigir a l’Estat el traspàs de Rodalies i ha recordat que la primera proposta al respecte va ser la de Junts el 2016. “El partidisme i la repressió la van estroncar”, ha lamentat. El portaveu ha insistit que davant la “indigència ferroviària” és l’hora de fer un pas i que les institucions, els municipis, les entitats socioeconòmiques i els partits “facin pinya per exigir el traspàs integral de Rodalies amb tot el finançament necessari”. “És el moment que Catalunya es planti i exigeixi el traspàs”, ha conclós.