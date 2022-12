Un Illa presidencialista reivindica el diàleg amb una mirada al catalanisme

El primer secretari del PSC i cap de l’oposició al Parlament, Salvador Illa, ha constatat com “els catalans han obert una nova etapa de diàleg i de convivència” i reivindicant l’aposta del govern espanyol per la taula de diàleg. Ho ha dit en el missatge de cap d’any com a president del govern alternatiu de Catalunya, en el qual la part on ha parlat del diàleg ho ha fet en castellà. Amb això, ja amb català, reivindicava la política “centrada i útil” per fugir del “soroll” i que “afavoreixi el retrobament” per enfortir les institucions d’autogovern. “Vivim un temps difícil, amb una guerra a les portes d’Europa”, començava dient l’exministre de Sanitat. De fet, s’ha mostrat orgullós de com Catalunya s’ha “sabut sobreposar-se” a aquestes dificultats.

Salvador Illa, Primer Secretari del PSC 15/12/22 / Mireia Comas

La “resistència” de Catalunya

Illa, que ha fet el discurs al Parlament de Catalunya, veu el futur amb “esperança”, ja que, segons explica, ha viatjat per tot el territori durant aquest 2022. “Catalunya té una enorme capacitat de resistència perquè té uns fonaments sòlids”, ha dit el cap de l’oposició al Parlament de Catalunya. El vídeo de cap d’any dels socialistes anava acompanyat de fotografies i vídeos de diferents punts del territori fent una picada d’ullet a les tradicions i arrels catalanes.

Reivindica les tradicions catalanes

De fet, explica que els fonaments sòlids han estat construïts al llarg de les generacions “que ens fan sentir orgullosos de les nostres tradicions“. “He vist també unes tradicions arrelades, que conviuen amb una capacitat d’innovació i d’adaptació als nous temps”, ha dit el líder socialista. Amb això, constata com el municipalisme, les associacions, les empreses, el teixit industrial, l’acadèmia, la cultura “són forts i s’han revelat contra la paràlisi”.

Illa acabava amb un missatge clar, assegurant que Catalunya “ho té tot” i que la política “ha de passar de la inèrcia a l’acció”. “Vull que Catalunya miri el futur amb ambició, de forma col·lectiva, i amb tots els catalans”, finalitzava el cap de l’oposició, i reivindicant el seny. “Fem-ho junts. Feliç any 2023”, finalitzava Illa.