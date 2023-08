Esquerra no confirma si assistirà a la manifestació de la Diada

Esquerra manté la incògnita i aquest dilluns no ha aclarit si participarà en la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) l’Onze de Setembre, en la que l’any passat ja no hi va ser perquè considerava que anava en contra de la seva estratègia de diàleg a Madrid. La vicesecretària de Feminismes i LGTBI d’ERC i diputada al Parlament, Raquel Sans, ha explicat en roda de premsa que la seva formació participarà en les manifestacions de la Diada “que siguin transversals i inclusives”, però no ha concretat si anirà a la convocada per l’entitat independentista que presideix Dolors Feliu.

“Ens encantaria que totes les manifestacions fossin transversals i inclusives”, ha insistit la dirigent republicana l’endemà que Feliu, en una entrevista a l’ACN, instés el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a assistir a la protesta que han convocat a Barcelona, ja que no va acudir a la de l’any passat. Tot i això, Sans ha recordat que ERC “hi ha sigut sempre” en manifestacions independentistes de la Diada, també abans de les convocades per l’ANC, i ha assenyalat que l’11 de setembre “és el dia de sortir a les places i carrers no només de Barcelona, sinó de tots els Països Catalans”.

Les paraules de Sans arriben després que a inicis d’agost la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, manifestés que la seva formació estava predisposada a assistir a la convocatòria de l’ANC perquè, segons va declarar en una entrevista a EFE, veia un tarannà diferent en comparació amb la convocatòria de l’any passat. “Creiem que hi ha hagut una reflexió respecte de l’any passat i, per tant, veiem que de moment s’enfoca des d’una perspectiva més oberta, més transversal, més plural, amb més vocació de sumar que la que vam viure l’any passat. Nosaltres voldrem ser-hi”, va comentar.

Gabriel Rufián, diputat d’ERC al Congrés dels Diputats, en una atenció als mitjans prèvia al ple de Constitució de les Corts Generals, a Madrid / ACN – Javier Barbancho

Silenci sobre les negociacions

Un altre aspecte que s’han tractat durant la roda de premsa són les negociacions per investir el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. La dirigent republicana ha reconegut “contactes” tant amb els socialistes com amb Junts, però creu que s’ha de portar amb “la màxima discreció possible” perquè les negociacions són “complicades“. A més, ha dit que seria “molt interessant” que ERC i Junts puguin negociar “de manera conjunta seient tots al mateix costat de la taula”, ja que comparteixen els objectius d’un referèndum d’independència i de l’amnistia pels independentistes encausats. “Poder sumar sinergies en aquesta negociació ens farà més forts”, ha resumit.

Les exigències dels republicans

Raquel Sans ha deixat que l’amnistia, l’autodeterminació i “el benestar de la ciutadania” són les condicions “claus” que ha posat sobre la taula de negociació si el PSOE vol el seu vot favorable per investir Pedro Sánchez. D’altra banda, ha manifestat que establir converses amb el PP, que postula el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, per a la seva investidura, “no és la prioritat d’ERC”. Tanmateix, creu que els socialistes han de “sentir el cronòmetre” d’una possible repetició electoral, que caurien al gener, després que el Congrés hagi convocat el debat d’investidura de Feijóo a finals de setembre.