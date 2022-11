Enfrontament entre el Govern i un alcalde de Junts per un centre de menors

Enfrontament entre l’Ajuntament de Piera i el Govern per la decisió del consistori de tancar dos centres de la parròquia on hi viuen una vintena de joves tutelats i posar una sanció de 6.002 euros al bisbe. Segons ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies l’alcalde, Josep Llopart, de Junts per Catalunya, ha justificat la decisió perquè “no tenen llicència” i no han regularitzat la seva situació malgrat els requeriments de l’ajuntament. En canvi, la conselleria de Drets Socials ha assenyalat que ha fet “les actuacions necessàries” per adequar el local i que fins ara estava esperant un informe de l’Ajuntament per tal de començar les obres.

Segons l’alcalde els fets es remunten al 2018, quan la parròquia va acollir aquests vint joves amb la condició de regularitzar el centre. L’any següent l’ajuntament va fer un requeriment perquè actualitzessin la llicència d’activitats i segons Llopart avui “encara no s’ha fet”.

El procés de tancament d’aquests centres es va accelerar aquest febrer, quan segons ha dit l’alcalde de Junts hi va haver una violació a una casa ocupada “molt propera al centre”. L’alcalde ha fet aquesta insinuació i després ha admès que es desconeix si els violadors havien passat pel centre de menors. “El consistori es va posar molt nerviós perquè hi havia un centre no legalitzat i vam obrir un expedient perquè el centre es posés al dia”, ha explicat. Quan el consistori va patir aquest nerviosisme del qual parla Llopart els joves es van traslladar a un altre local de la parròquia, però “l’espai tampoc admet l’activitat d’acollida de joves” per la qual cosa han decidit tancar-lo.

Drets Socials assegura que ja s’estaven fent les obres necessàries

Per la seva banda, el departament de Drets Socials admet que el centre “no complia tots els requeriments necessaris” però insisteix que “d’acord amb l’Ajuntament i la parròquia es van anar fent totes les actuacions necessàries per solucionar les mancances”. A més, recorden que el 2018, quan es va acollir aquests joves, va ser l’any amb més arribades de joves migrats sols a Catalunya i que per tant hi havia un context “d’emergència humanitària que obligava a prioritzar la posada en marxa de recursos per atendre aquests nois”.

Segons la conselleria per poder fer les obres al local i que els joves es quedin al centre només cal que l’ajuntament els enviï els permisos que ja s’han demanat. “Tot i els informes tècnics favorables, l’Ajuntament ha denegat el permís”, han criticat abans de recordar que han estat en contacte amb el consistori per resoldre els possibles problemes “amb la major celeritat”.

També carreguen contra l’Ajuntament perquè un cop els joves es van traslladar a un altre local per poder començar les obres el consistori “va emetre de nou un decret de suspensió de l’activitat en aquest nou espai”. De fet, la cooperativa Suara ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament en considerar que l’espai és “adequat per acollir temporalment l’equip professional i els nois”.

El Bisbat defensa complir amb les actituds evangèliques d’acollir els joves

El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha emès un comunicat on assenyala que els joves estan vivint de forma “transitòria” a Piera per “posar en pràctica les actituds evangèliques de l’acolliment i l’hospitalitat“. El text assenyala que es va decidir donar un sostre a aquests menors fins que “s’arribi a una situació estable i segura pels menors”. Per al Bisbat, són aquests joves “els veritables protagonistes d’aquesta situació i els més vulnerables”, pel que cal “posar al centre aquestes persones i el seu bé”.

El comunicat conclou amb el desig de “diàleg” entre les parts implicades en aquest enfrontament així com de “posar en pràctica i difondre unes actituds d’acolliment i hospitalitat vers els més vulnerables”. “L’únic interès de la Parròquia de Piera i del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat és el de trobar solucions per als menors en aquest afer i, en general, que les administracions públiques treballin coordinadament per situacions similars, en bé de la societat”, resol el text.