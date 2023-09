Els diputats d’ERC parlaran català “sense excepcions” al Congrés i Tardà ho critica

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha encarregat als diputats que parlin en català “sense excepcions” tant al Congrés com al Senat, segons han explicat a l’ACN fonts del partit. La decisió, que Rovira ha comunicat als electes d’ERC durant el Consell Nacional d’aquest dissabte, no ha estat ben rebuda per l’exdiputat Joan Tardà, que en els últims mesos ha estat una de les poques veus dissonants de l’entorn dels republicans per la seva estratègia.

“Si ha estat decisió aprovada per l’executiva d’ERC que a les Corts els càrrecs electes parlin només català, caldrà demanar q s’hi pronunciï el Consell Nacional”, ha dit Tardà en un missatge a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter. “Cal parlar al Congrés/Senat prioritàriament català, però és un greu error deixar de fer també independentisme català en castellà”.

Si ha estat decisió aprovada executiva @Esquerra_ERC q a les Corts els càrrecs electes parlin no+ català, caldrà demanar q s’hi pronunciï el Consell Nacional. Cal parlar al Congrés/Senat prioritàriament català, xò greu error deixar d fer també independentisme català en castellà — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) September 16, 2023

La número dos d’ERC ha intervingut al Consell Nacional des de Suïssa i ha reclamat als diputats i senadors que facin servir el català sempre, tant a les sessions plenàries com a les comissions i allà “on sigui”. Durant el fragment del seu discurs obert a la premsa, Rovira ha advertit Pedro Sánchez que els republicans no faran negociacions “d’última hora” i ha apressat el PSOE a començar a posar fil a l’agulla a tots els acords que s’estan posant sobre la taula.

El català al Congrés, a partir de la setmana que ve

La Mesa del Congrés ha aprovat aquest dimecres un acord perquè el català, l’aranès, el basc i el gallec es puguin utilitzar al ple que se celebrarà la setmana que ve, del 19 al 21 de setembre. És una decisió històrica i simbòlica, ja que en el pròxim ple s’ha de començar a tramitar la reforma del Reglament del Congrés que convertirà les quatre llengües en llengües de treball a la cambra amb l’objectiu que es puguin fer servir en tots els àmbits.