Deu crítiques al règim espanyol dites davant la tomba de Macià

El dia de Nadal a Catalunya sempre és un dia de discursos inflamats en la política catalana, per el matí del 25 de desembre s’ajunten dues circumstàncies: és el dia en què es commemora la mort del president Francesc Macià –partits, institucions i entitats acudeixen a primera hora a fer una ofrena floral a la seva tomba– i el matí en què es comenta el discurs de Nadal del monarca espanyol, retransmès hores abans, a les 21 hores de la Nit de Nadal. Hi ha, per tant, declaracions a la premsa en què cada actor polític de tot l’arc del catalanisme es pronuncia sobre la relació amb Espanya i sobre la monarquia. Aquestes són les 10 frases més punyents que s’han sentit avui sobre els Borbons i el règim del 78 de la política espanyol davant la tomba de Macià.

1. Pere Aragonès i la falta de “rectitud” de la monarquia

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat després de participar en l’homenatge a Francesc Macià que “la monarquia no és cap exemple de rectitud ni d’integritat institucional, ni tampoc l’arquitectura institucional del règim del 78”.

El president del Govern, Pere Aragonès, durant l’ofrena floral a la tomba de Francesc Macià | ACN

2. Laura Borràs acusa Espanya de “trepitjar” drets

La presidenta de Junts per Catalunya –i presidenta del Parlament malgrat estar suspesa de funcions–, Laura Borràs, ha apel·lat la figura de Macià perquè va ser un president que “va lluitar per defensar els drets de Catalunya i es va trobar amb aquesta pulsió espanyola que menysté, que retalla i que trepitja els drets dels catalans”.

3. Òmnium esperava una disculpa de Felip VI

Després de fer la seva ofrena floral, Òmnium Cultural ha afirmat que el discurs d’aquest dissabte a la nit del rei espanyol ha evidenciat que la república catalana és “més necessària que mai” i ha lamentat que el monarca espanyol no hagi demanat “perdó de nou” per la repressió de l’1-O.

4. El retret del PDeCAT al rei espanyol

El més crític -i amb un toc irònic- ha sigut el diputat del PDeCAT Genís Boadella que ha retret al rei d’Espanya que parlés de degradació de les institucions espanyoles en el seu discurs de Nadal quan, assegura, la monarquia és “una de les institucions més degradades que hi ha a l’estat espanyol”.

5. L’avís de Demòcrates a Pedro Sánchez

“El procés no s’ha acabat”. Així de contundent ha sigut l’avís de la membre de Demòcrates Assumpció Laïlla al president espanyol Pedro Sánchez durant l’ofrena floral a la tomba de Francesc Macià. Laïlla ha afirmat que no permetran que “sigui el govern espanyol qui marqui l’agenda de la independència”.

6. El Consell per la República carrega contra el nou Codi Penal

En nom del Consell per la República, Antoni Castellà ha carregat contra la reforma del Codi Penal i ha assegurat que no acceptaran “mai” que els fets de l’1 d’Octubre siguin “delictius”. Castellà ha defensat que el referèndum va ser “legal” i que la modificació legislativa “criminalitza” els votants.

La tradicional ofrena floral de Nadal a la tomba de Francesc Macià, al cementiri de Montjuïc | ACN

7. La “línia oposada” amb la que treballa el PDeCAT

Genís Boadella no s’ha limitat a criticar el discurs de Felip VI, i davant la tomba de Macià, el diputat del PDeCAT ha defensat la seva lleialtat “amb el poble de Catalunya” i ha assenyalat que fan política “en una línia oposada” a la del rei espanyol, que consisteix en “construir un estat propi per a Catalunya”.

8. La CUP parla de la repressió que encara “continua”

El portaveu de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha fet referència a la repressió que va patir Francesc Macià fa 90 anys i que, avui dia, encara “continua”. Per això, ha insistit que per acabar amb aquesta “l’únic camí” per acabar amb aquesta repressió és “guanyar l’autodeterminació i la independència”.

9. Junqueras i el que Espanya no els hi perdona

El president d’ERC, Oriol Junqueras, també ha aprofitat l’ofrena floral a Macià per fer una comparació amb la situació política actual. Junqueras ha recordat que el president republicà va fer “tant per Catalunya” que molts “no li van perdonar mai” i altres el van acusar “de no haver fet prou”. Un fet que, diu, passa actualment perquè “hi ha qui no ens vol perdonar tot allò que fem per Catalunya i alguns ens acusen de no fer prou”.

10. Òmnium assenyala la repressió a Espanya

Òmnium Cultural també ha recordat que hi ha 4.200 persones represaliades i exiliades que no podrien celebrar el dia de Nadal a casa seva i amb la seva família. L’entitat en culpa la “repressió de l’estat espanyol”.