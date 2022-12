La CUP recorda que Macià va patir una repressió que encara “continua”

El portaveu del grup parlamentari de la CUP, Carles Riera, ha assegurat que la repressió que va patir el president de la Generalitat Francesc Macià encara “continua” avui dia. Aquest diumenge, en la tradicional ofrena floral de Nadal a la tomba del president republicà, Riera ha explicat que, per la CUP, “l’únic camí” per acabar amb aquesta repressió de l’Estat espanyol és “guanyar l’autodeterminació i la independència, per fer un país just com Macià volia”. En la seva intervenció, el cupaire ha reivindicat Macià com a “testimoni vivent per al present i el futur” de la societat catalana.

Els cupaires Eulàlia Reguant i Carles Riera davant la tomba de Francesc Macià, després de la tradicional ofrena de Nadal | Europa Press

Partits, institucions i entitats recorden Macià

Aquest diumenge, dia de Nadal, es compleixen 89 anys de la mort del president republicà i, com cada any, s’ha homenatjat la seva figura amb una ofrena floral a la seva tomba, al cementiri de Montjuïc. En aquest acte, que es duu a terme cada matí de Nadal, hi han participat el president del Govern, Pere Aragonès, partits, institucions i entitats; que han fet intervencions després de l’homenatge.

Òmnium Cultural, en la seva intervenció durant la tradicional ofrena de Nadal a la tomba del president Francesc Macià, ha assenyalat que el discurs de Nadal de Felip VI evidencia que la república catalana és més “més necessària que mai”. Sobre el discurs del rei espanyol, el PDeCAT ha lamentat que hagi parlat d’institucions degradades perquè, segons ells, en els últims anys, una de les institucions més degradades de l’Estat espanyol és “la monarquia”. En aquest sentit, han remarcat que el seu partit fa política “en una línia oposada a la de Felip VI”, que és, ha dit, la de “constituir un estat propi per a Catalunya”.