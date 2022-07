Els Comuns volen que Junts abandoni “el menyspreu al diàleg”

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha reclamat aquest dilluns a Junts per Catalunya que abandoni “el menyspreu” pel diàleg i s’assegui a la propera reunió de la taula de diàleg entre el Govern i el govern espanyol, que s’ha de celebrar aquesta setmana. En la roda de premsa habitual dels dilluns, Mena ha opinat que la nova reunió de la taula de diàleg “demostra que és la via sòlida” i que, “per molts enemics i entrebancs que hi hagi”, és “la única via per la solució política que necessita Catalunya”.

En la setmana que estarà marcada per la nova reunió de la taula de diàleg, Mena ha acusat Junts per Catalunya de “menysprear” el diàleg i ha dit que per la formació que representa aquest diàleg “és la millor eina que tenim per avançar en solucions i autogovern, després d’anys de fracassos”. En referència a la negativa del secretari general de Junts, Jordi Turull, de seure a la taula de diàleg, Mena ha dit que “sembla que quin no pateix les conseqüències de la manca d’inversions i la falta d’autogovern es pot permetre l’eina que tenim per continuar avançant”.

És per això que el portaveu de Catalunya en Comú ha fet una crida a Junts perquè reflexioni sobre la seva posició perquè “al final els catalans no entenen que una formació que forma part del Govern no formi part del procés de diàleg que necessita Catalunya”. Mena també ha fet un advertència sobre els acords de la reunió: “La reunió no es pot valorar per la fotografia, sinó pel conjunt dels acords: només si es pot anunciar un avenç tindrà sentit la trobada”.

Els Comuns reclamen a ERC i PSC que apostin per la reforma del delicte de sedició

Els Comuns aposten perquè en el marc de la taula s’arribi a acords pel que fa a la reforma del delicte de sedició. Consideren que es tracta de “voluntat política” i recorden que Catalunya En Comú porta “anys abanderant en solitari” que es faci aquesta reforma. Darrerament algunes veus d’ERC i PSC han obert la porta a donar suport a aquesta reforma. Mena ha demanat als dos partits “que surtin d’una vegada per totes de la zona de confort i acceptin la proposta que ells mateixos saben que és la millor de les propostes per continuar avançant en la desjudicialització de la política”. El portaveu dels Comuns també ha destacat que “només” la seva formació ha esta capaça de “concretar amb una mesura” aquest objectiu.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, va dir en una entrevista aquest cap de setmana que la reforma de la sedició no és suficient per solucionar el problema dels exiliats, tenint en compte que la secretària general del seu partit, Marta Rovira, també està perseguida per rebel·lió. Sobre això, Men ha afirmat que la reforma de la sedició “no és l’única, però és condició indispensable perquè vinguin més solucions, totes passen perquè es modifiqui el delicte de sedició”.