El Parlament tomba la qüestió de confiança de la CUP amb l’abstenció de Junts

El Parlament de Catalunya ha tombat la moció de qüestió de confiança contra Aragonès que proposava la CUP amb l’abstenció de Junts per Catalunya i els vots contraris d’Esquerra Republicana, el PSC, els comuns i el PP. També s’han abstingut els grups parlamentaris de Ciutadans i de Vox.

El secretari de Junts per Catalunya, Jordi Turull, havia anunciat que dilluns en una roda de premsa en la qual es va anunciar la pregunta de la consulta, va assegurar que el seu partit no donaria suport a aquesta qüestió. La portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, s’ha mostrat ferma davant d’aquesta qüestió ja que considera que és una moció que interfereix en la consulta que està celebrant el partit. De fet, ha reivindicat que la consulta és “una senyal de fortalesa democràtica” del seu partit.

El president del Govern, Pere Aragonès / Govern

Incompliment d’ERC del pacte amb la CUP

La CUP criticava a Aragonès l’incompliment del pacte d’investidura entre els anticapitalistes Esquerra Republicana i han acusat a l’executiu català de “paràl·lisi” per la crisi entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. El partit de Turull i Borràs decideixen aquest dijous i divendres si surten de l’executiu català a través d’una consulta.

La diputada d’ERC Meritexell Serret ha defensat el president Aragonès i ha assegurat que l’acord de Govern amb la CUP segueix vigent. Ha reivindicat que han posat en marxa mesures com la retirada de les a acusacions particulars a manifestants, les polítiques d’habitatges, el pacte per la indústria i la posada en marxa de l’energètica pública. Els republicans també han defensat l’amnistia i l’autodeterminació, així com la proposta del president de l’Acord de Claredat, “per seguir sumant força política del 80%”.

El PSC critica la “crisi de Govern”

En aquest sentit, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha volgut posar especial èmfasi en la crisi de Govern i en el fet que la CUP no és el primer cop que li retira la confiança al Govern. De fet, ha assegurat que els comuns han votat més cops els pressupostos d’ERC i Junts, que no pas la CUP. “Qui està perdent la credibilitat és el president Aragonès, que està perdent els dos socis de Govern”, ha assegurat Alícia Romero, que creu que el president no està responent a la crisi econòmica.