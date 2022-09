El Parlament crea la comissió que investigarà l’espionatge amb Pegasus

El Parlament ha constituït la comissió que investigarà l’espionatge a líders independentistes, activistes i advocats a través dels programes informàtics Pegasus i Candiru. La comissió està presidida per la diputada d’ERC Meritxell Serret i en formen part diputats del PSC-Units, ERC, Junts, CUP, Vox i els comuns. La sessió de constitució, presidida per la vicepresidenta del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés; ha tingut lloc aquest dimecres i en la qual no hi ha participat el PP ni Cs.

Així doncs, cinc mesos després que el centre Citizen Lab detectés programes espia en els mòbils de més de 60 persones vinculades al procés independentista, el Parlament fa un pas endavant amb aquesta comissió. En concret, l’espionatge ha afectat “representats polítics, activistes, periodistes i els seus familiars” per part d’Espanya utilitzant els software Pegasus i Candiru. Després de destapar-se el cas, el Centre Nacional d’Intel·ligència, el CNI, va admetre en la Comissió de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats que havia espiat desenes de persones relacionades amb l’independentisme, entre les quals el president de la Generalitat, Pere Aragonès; i defensa que ho va fer de manera legal.

Serret demana transparència

Meritxell Serret ha estat elegida com a presidenta de la nova comissió amb nou vots a favor i un en contra. Serret ha demanat als participants que la comissió serveixi per “donar tota la transparència i tota la informació a la ciutadania sobre aquest cas d’espionatge”. La presidenta, que també va ser espiada segons The Citizen Lab, ha remarcat que, “com a institució democràtica”, tenen la responsabilitat “de fer un front comú” amb altres institucions representatives i parlamentàries d’arreu del món per “aclarir i calçar la defensa dels drets dels ciutadans i ciutadanes”.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha sigut triat com a vicepresident de la comissió d’investigació i la diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha estat designada secretària.

Junts no descarta citar al govern espanyol

El portaveu de Junts, Josep Rius, celebra que, amb aquesta comissió, el Parlament dona resposta democràtica al “cas d’espionatge massiu més greu” en el segle XXI a Europa. En declaracions a la premsa després de la sessió de constitució, Rius ha lamentat que el PSOE no vulgui crear una comissió al Congrés per investigar l’espionatge a independentistes.

Encara cal concretar el pla de treball de la nova comissió, però Rius no descarta que se citi a declarar a membres de l’executiu espanyol: “la idea és citar a tots els que puguin tenir responsabilitats directes o indirectes” o que tinguin “competències per vetllar” per evitar casos d’espionatge en una democràcia. El portaveu de Junts espera que “cap grup parlamentari bloquegi o impedeixi o no ajudi” que la comissió faci la seva feina i que cap dels citats a comparèixer es negui.