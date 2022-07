El Parlament canviarà la llei de violència masclista per als discapacitats

El Parlament de Catalunya tramitarà una modificació de llei que preveu augmentar un 25% les indemnitzacions de violència masclista quan la dona afectada tingui una discapacitat igual o superior al 33%. El ple de la cambra ha rebutjat avui una proposta del PSC per augmentar en general les indemnitzacions per aquest tipus de violència i incrementar les indemnitzacions per als orfes menors de vint-i-sis anys que depenien econòmicament de les dones mortes.

El PSC ho volia equiparar als casos de terrorisme

En concret, demanaven que les indemnitzacions per als orfes s’equiparessin a les que es concedeixen en casos de terrorisme. ERC, Junts, els Comuns i la CUP veuen “fora de lloc” comparar la violència contra les dones amb el terrorisme.

Malgrat rebutjar la proposta de modificació de llei del PSC, els socis de govern han admès que cal millorar la qüestió de les indemnitzacions i diuen que ja hi estan treballant.

La proposta del PSC

Els socialistes volien que en la llei de violència de gènere (Llei 5/2008) s’estableixi una indemnització per a les dones que pateixin seqüeles per violència masclista “cinc vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya mensual”. També que aquest pagament s’incrementi un 25% en cas d’una discapacitat igual o superior al 33%.

ERC i Junts no han volgut acceptar que la llei reculli l’augment general argumentant que el Govern ja està treballant en aquesta qüestió. Els comuns i la CUP coincidien en aquest punt amb el PSC. Ara bé, ERC i Junts sí que han acceptat que la futura modificació de la llei incorpori el reconeixement de la discapacitat per obtenir un suplement del 25%.

La portaveu dels socialistes, Alícia Romero, en un moment de la seva intervenció al Parlament DAVID ZORRAKINO – EUROPA PRESS

Volien que la indemnització fixada fos del 30%

D’altra banda, el PSC demanava que els fills de víctimes mortals per violència masclista obtinguin una indemnització fixada en el 30% de l’import previst en la llei de protecció de víctimes de terrorisme. En canvi, l’esmena de retorn d’ERC i Junts només diu que aquesta quantitat s’establirà en les condicions que estableix el reglament.

De fet, PSC, Comuns i la CUP han recriminat a ERC i Junts que deixin la qüestió de les indemnitzacions “en mans del departament” de torn i que no vulguin blindar-ho amb una modificació de la llei.